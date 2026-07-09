Jucăriile antistres, virale pe social media, și nelipsite din mâinile multor copii, ar putea fi un pericol pentru sănătate. Analize de laborator, făcute în Belgia, arată că unele modele, cunoscute sub denumirea de „Squishy”, conțin substanțe chimice potențial cancerigene. În Olanda, autoritățile desfășoară deja o investigație, iar în Marea Britanie aceste jucării ar putea fi retrase de pe piață.

În acest târg din Belgia, tarabele sunt pline cu așa-numitele jucării „Squishy Dumplings”. Mingile antistres colorate au devenit extrem de populare în rândul copiilor - în special datorită clipurilor distribuite pe TikTok.

„E foarte drăguță și se simte plăcut când o strâng în mână.

Da, sunt foarte frumoase. Au o textură foarte plăcută și au devenit foarte populare.”



Multe dintre aceste produse au însă un miros puternic de substanțe chimice, iar asta îi îngrijorează pe părinți.

„- Miroase a cauciuc. Nu este un miros deloc natural.

- Ce faceți atunci când fiica dumneavoastră se joacă cu ea?

- O spăl frecvent, pentru că se lipește murdăria de ea, apoi o pun pe cea mică să se spele pe mâini.”



Jurnaliștii belgieni au trimis trei astfel de jucării la Universitatea din Leuven (LEO-văn), pentru analiză: una cumpărată de la un târg, una de pe internet și alta, achiziționată dintr-o libărie.



JAN TYTGAT, TOXICOLOG: „ Rezultatele sunt îngrijorătoare, deoarece am identificat mai mulți compuși volatili care se regăsesc, în mod normal, în petrolul brut. Toate cele trei jucării conțineau, fără echivoc, astfel de substanțe. Am găsit naftalină, xileni și derivați ai benzenului. Literatura științifică spune clar: aceste substanțe sunt potențial cancerigene. Din acest motiv, nu ar trebui să ne asumăm niciun risc."



Specialistul avertizează că pericolul este mai mare, atunci când copiii se joacă perioade îndelungate cu aceste produse.

JAN TYTGAT, TOXICOLOG: „ Substanțele sunt inhalate și pot provoca dureri de cap, oboseală, probleme de concentrare și greață. În plus, contactul prelungit cu pielea poate provoca iritații, mâncărimi, durere și chiar înroșirea pielii."



Un alt aspect care ridică semne de întrebare este faptul că două dintre jucăriile analizate poartă marcajul european de conformitate.

JAN TYTGAT, TOXICOLOG: „Marcajul CE ar trebui să reprezinte o garanție a conformității și a siguranței produsului. Însă, în urma analizelor efectuate asupra acestor trei jucării, am identificat substanțe care, în mod normal, nu ar trebui să se regăsească într-un produs care poartă această certificare.”



Întrebat dacă părinții ar trebui să arunce aceste jucării, omul de știință belgian a transmis următorul mesaj:



JAN TYTGAT, TOXICOLOG: „ Dacă aveți acasă un astfel de produs și observați că are un miros ciudat, recomandarea mea e clară: puneți-l deoparte și nu le mai permiteți copiilor să se joace cu el!”