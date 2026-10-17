O jurnalistă americană de la The Washington Post a fost bătută de coloniști israelieni în Cisiordania ocupată, în timp ce documenta atacurile asupra fermierilor palestinieni. Heidi Levine a suferit fracturi la patru vertebre și la o coastă. Agresiunea, produsă în timpul recoltării măslinelor, a provocat reacții la Washington și apeluri pentru pedepsirea vinovaților. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

„Este jurnalistă. O bat. Trebuie să mergem acolo. Hai!”

Acesta este momentul în care jurnalista americană Heidi Levine este trântită la pământ și lovită de cel puțin 50 de ori de bărbați mascați. Deși purta o vestă pe care scria „Presă”, agresorii nu s-au oprit. La scurt timp, colegii și localnicii palestinieni au intervenit pentru a o salva. Jurnalista abia se putea deplasa.

„- Ei vin! Fugi!

- Nu pot!

- Fugi! Trebuie să plecăm!

- Nu pot! Lasă-mă aici! Nu mai pot!”

La spital, femeia a povestit că agresorii au lovit-o în repetate rânduri, apoi i-au luat telefonul, pașaportul, portofelul și aparatul de fotografiat. Medicii au constatat fracturi la patru vertebre și la o coastă, precum și răni la nivelul corpului. Jurnalista va avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

Heidi LEVINE, CORESPONDENT THE WASHINGTON POST: „După vreo zece minute de lovituri au încercat să mă ridice și din nou m-au pus la pământ și au continuat să mă bată.”

Atacul a avut loc în apropierea satului Abu Falah, unde fermierii palestinieni recoltau măsline. Zeci de coloniști israelieni mascați ar fi atacat localnicii, au incendiat măslini și au aruncat cu pietre, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite în violențele din zonă.

Violențele se produc într-un moment în care agricultura palestiniană este grav afectată. În Fâșia Gaza, din aproximativ două milioane de măslini au rămas doar 150 de mii, potrivit autorităților agricole locale. Iar în Cisiordania, fermierii se confruntă cu atacuri ale coloniștilor, incendierea livezilor și restricții de acces la terenuri. Pentru multe familii, măslinele reprezintă o sursă vitală de venit, iar pierderea copacilor înseamnă ani de muncă distruși. Cisiordania este ocupată de Israel din 1967, iar extinderea așezărilor israeliene și violențele împotriva palestinienilor rămân printre cele mai controversate probleme ale conflictului. Organizația Națiunilor Unite și majoritatea statelor consideră coloniile israeliene din teritoriul ocupat ilegale în raport cu dreptul internațional.