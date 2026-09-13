O jurnalistă din Germania s-a infiltrat cu succes, timp de un an, într-o rețea clandestină de spionaj controlată de serviciile secrete rusești. În timp ce executa misiuni de filaj sub o identitate falsă, colegii ei din echipa de investigație au monitorizat din umbră tranzacțiile cu criptomonede și riscurile de securitate. Prin acest efort comun, jurnaliștii au demascat mecanismul prin care Kremlinul racolează cetățeni occidentali pentru acțiuni de sabotaj. Probele strânse au fost predate autorităților germane.

Jurnaliștii germani Angelique Geray și Serghei Maier s-au infiltrat în rețelele rusești de spionaj creându-și profile false pe rețelele sociale. Timp de câteva luni, aceștia au pozat în tineri proruși radicali pentru a câștiga încrederea recrutorilor de la Moscova și a le demasca metodele de sabotaj.

„-Vrem să ne dăm drept agenți de unică folosință.

-Bineînțeles, doar pentru aparențe. Noi suntem jurnaliști, nu spioni.

-Dar doar prin această investigație sub acoperire putem afla cine este recrutat, pentru ce sarcini și cine sunt oamenii din spatele acestei rețele din Rusia.”

Folosind noile identități false, jurnaliștii au răspuns unui anunț pe Telegram prin care o grupare de hackeri ruși recruta oameni în Germania pentru acțiuni în folosul Moscovei.

Gerbert REUL, MINISTRUL DE INTERNE AL LANDULUI RENANIA DE NORD-WESTFALIA: „Agenți de unică folosință. Oameni neexperimentați, recrutați pentru sarcini mici, precum supravegherea, fotografierea sau trimiterea unor colete.”

După ce au luat legătura cu gruparea, jurnaliștii au primit inițial sarcini simple, precum fotografierea unor clădiri sau achiziționarea de cartele SIM, plătite în Bitcoin. Ulterior, solicitările au devenit tot mai periculoase. Lui Serghei i s-a cerut să spioneze echipamente militare la o expoziție aerospațială din Berlin. Acest fapt i-a determinat să alerteze securitatea germană."

„-Am un loc de muncă pentru tine la Berlin.

-În principiu, nicio problemă. Despre ce este vorba?

-Du-te la târgul de armament. Concentrează-te pe drone și sisteme de rachete. Fă fotografii și înregistrează videoclipuri.

-Am nevoie și de datele de contact și cărțile de vizită ale producătorilor.”

După aproape un an sub acoperire, identitățile reale ale celor doi jurnaliști au fost descoperite. Angelique Geray (angelik gherai) a primit inclusiv o fotografie cu ea și o amenințare directă.

„-Dacă vei încerca să fugi, vei primi un glonț.

-Doamne Dumnezeule, asta este de-a dreptul bolnav!"

Jurnalista beneficiază acum de sprijinul și protocoalele de siguranță oferite de trustul media. Iar toate dovezile acumulate de ea au fost predate serviciilor de securitate și poliției germane.