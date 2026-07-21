Jurnalistul italian Daniele Compatangelo, corespondent la Washington și șef al asociației presei străine de la Casa Albă, a încetat din viață la vârsta de 50 de ani în urma unei boli subite, potrivit ANSA, citată de Euronews.com.

Compatangelo, care a acoperit știrile din politica americană timp de peste două decenii, obținuse recent un interviu telefonic în exclusivitate cu Donald Trump.

Comentariile președintelui american cu privire la relația sa cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni au stârnit o controversă politică în Italia după ce au fost difuzate în cadrul emisiunii „L’aria che tira” de la La7.

Interviul a ajuns pe prima pagină a presei internaționale după ce Trump a afirmat că Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu el la summitul G7, remarci pe care ea le-a respins ca fiind „complet inventate” și care au declanșat un conflict diplomatic între Roma și Washington.

Neînțelegerile dintre Trump și Meloni apăruseră deja pe fondul gestionării crizelor din Orientul Mijlociu, al criticilor președintelui american la adresa Suveranului Pontif, dar și al distanțării Italiei față de unele solicitări SUA în cadrul NATO.

Cine a fost Daniele Compatangelo

Născut în Savona și crescut în Torino, Compatangelo a locuit la Roma înainte de a se muta definitiv în Statele Unite.

Jurnalistul a petrecut 25 de ani acoperind știri internaționale, lucrând pentru o serie de posturi de televiziune și publicații, printre care Sky și Il Secolo XIX, conducând totodată mai multe birouri de presă.

El a acoperit opt ediții ale Jocurilor Olimpice de vară și de iarnă, de la Sydney în 2000 până la Londra în 2012, combinând reportajele sportive cu jurnalismul politic și producția de documentare.

În iunie 2011, documentarul său de investigație „The Los Angeles Breakdown” a primit o mențiune de onoare la Southern California Journalism Awards din Los Angeles. Munca sa a fost difuzată și de RSI, postul public elvețian de limbă italiană, precum și de Rai și Mediaset, scrie hotnews.ro

Pe lângă activitatea sa ca corespondent al postului La7 la Washington, Compatangelo a ocupat funcția de președinte al WHFCA, reprezentând comunitatea jurnaliștilor străini acreditați la Casa Albă și consolidând legăturile dintre mass-media internațională și instituțiile americane.

Moartea sa a stârnit o avalanșă de mesaje de omagiu din partea colegilor, inclusiv a celor de la La7.

„Suntem șocați. Toți cei de la La7 sunt alături de cei dragi ai săi”, a declarat Andrea Salerno, directorul postului de televiziune. „Daniele a fost un colaborator prețios și deosebit, animat de dorința constantă de a spune povești cu acuratețe și optimism. A fost un jurnalist de excepție. Ne va lipsi.”