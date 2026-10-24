Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, anunţă că a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, despre incidentele din Marea Neagră, unde tot mai multe nave sunt lovite de drone, ceea ce „exercită o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente”.

„Atacurile ruseşti asupra navelor civile din Marea Neagră sunt nejustificabile şi exercită o presiune puternică asupra aprovizionării globale cu alimente. Cel mai recent atac cu drone, soldat cu victime, asupra unei nave de mărfuri în apropierea apelor româneşti, reprezintă o nouă escaladare”, a transmis şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, într-un mesaj pe X.

Ea a precizat că a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, „despre deteriorarea situaţiei de securitate la nivel regional”.



„Rămânem în contact strâns”, a anunţat Kallas. Vineri, Dan Neculaescu a afirmat că „atacul letal asupra unei nave comerciale aflate la doar 13 mile marine de Constanţa - care a ucis un marinar şi a rănit pe alţii - reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a libertăţii de navigaţie”.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează direct navigaţia maritimă comercială în Marea Neagră. Este o ameninţare directă atât la securitatea regională, cât şi la cea globală”, a mai transmis ministrul de Externe.

O amplă operaţiune de salvare a fost demarată, vineri, în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost vizată de un atac cu drone. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit. Nava, care era sub pavilionul Insulelor Comore, a suferit avarii majore şi s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare, în afara apelor teritoriale ale României, preciza Garda de Coastă, scrie digi24.ro.

Citeste si : Primele imagini cu nava scufundată în Marea Neagră, lângă Constanța. Un marinar a murit, trei sunt dispăruți - VIDEO