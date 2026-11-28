Prințesa de Wales, Kate Middleton, a vorbit deschis despre lupta cu cancerul într-un documentar emoționant realizat de BBC. Ea povestește cum boala i-a schimbat felul de a privi viața și cât de mult a contat sprijinul familiei. Filmul surprinde momente rare din viața prințesei și reprezintă o deschidere neobișnuită pentru familia regală britanică.

„Cancerul te schimbă. Îți schimbă corpul, te schimbă fizic. Dar există o parte mult, mult mai profundă în ceea ce o diagnosticare cu cancer schimbă în tine.”

Sunt cuvintele prințesei de Wales, într-un film de 30 de minute intitulat „Heal” – o poveste despre boală, recuperare și lucrurile care contează cu adevărat. Camerele BBC au însoțit-o pe Kate într-o provocare impresionantă: a urcat cei mai înalți trei munți din Anglia, Scoția și Țara Galilor, în mai puțin de 24 de ore.

„-Este vorba despre cum să te reconectezi cu lucrurile pe care le cunoșteai cândva și cum să regăsești speranța și bucuria, chiar și în mijlocul incertitudinii.

-Am ajuns în vârf!”

Kate a vorbit și despre frica, anxietatea și incertitudinea pe care le trăiesc oamenii atunci când aud diagnosticul de cancer. A spus că a vrut să facă acest film pentru ca pacienții să nu se simtă singuri. La finalul provocării, o așteptau prințul William și copiii. Îmbrățișările și lacrimile spun mai mult decât orice discurs.

Documentarul oferă o intimitate rară într-o familie regală. Comentatorii spun că generațiile anterioare ale monarhiei britanice nici nu ar fi luat în calcul un asemenea film, în care boala și vulnerabilitatea să fie arătate atât de deschis. Kate speră însă ca povestea ei să le amintească celor care trec prin momente grele că nu sunt singuri. Toate încasările filmului vor merge către organizația caritabilă a spitalului în care a fost tratată.