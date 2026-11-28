Pentru prima oară după diagnosticul de cancer primit în 2024, Prințesa de Wales a Marii Britanii își spune povestea pe larg într-un documentar de „o sinceritate emoțională”.

Filmul de 30 de minute, numit „Heal”, dezvăluie mai multe dintre gândurile lui Kate decât oricare dintre discursurile sale anterioare, potrivit BBC . Prințesa de Wales afirmă că documentarul reflectă „frica, anxietatea și incertitudinea” împărtășite anual de sute de mii de oameni „care primesc veștile pe care nimeni nu vrea să le audă” despre cancer, scrie hotnews.ro

„Cancerul te schimbă. Îți schimbă corpul, te schimbă fizic. Trebuie să treci prin tratamente, operații și tot ce implică asta. Dar există o latură mult mai profundă a ceea ce schimbă în tine un diagnostic de cancer. Cred că atunci când ești nevoit să te confrunți cu propriile vulnerabilități, știi, când te confrunți cu propria mortalitate, trebuie să accepți că viața nu este infinită și, în acele momente, da, are loc o schimbare”, spune soția Prințului William în film.

Imagini rare alături de copii și Prințul William

Documentarul urmărește provocarea „Three Peaks Challenge”, în cadrul căreia Prințesa Kate a escaladat cei mai înalți munți din Anglia, Țara Galilor și Scoția într-o singură zi.

Pe traseu, camerele o surprind la volan între etape, în discuții cu alți alpiniști și în momente mai relaxate, în care glumește cu fratele ei, James.

Pe vârful unui munte, ea primește mesaje vocale de la cei trei copii ai săi, George, Louis și Charlotte, care îi transmit pe rând dragostea lor.

Mai târziu, la finalul provocării, Kate se reîntâlnește cu familia: ea, copiii și Prințul William se îmbrățișează, se sărută și își șterg lacrimile.

Un film care rupe tradiția

Comentatorii regali remarcă faptul că filmul rupe tradiția de rezervă a Casei Regale britanice, chiar dacă nu dezvăluie tipul de cancer sau detalii concrete despre tratament.

„Nicio generație anterioară a familiei regale nu ar fi luat în considerare realizarea unui astfel de material. Ar fi fost mai puțin dispuși să vorbească despre boală și chestiuni personale”, a declarat autorul și comentatorul regal Valentine Low.

La rândul său, comentatoarea de chestiuni regale prof. Pauline Maclaran, de la Royal Holloway, Universitatea din Londra, consideră că publicul va admira „curajul” lui Kate:

„Acesta va fi un documentar cu care majoritatea oamenilor se vor putea identifica și pentru care o vor admira. Există o sinceritate emoțională care reprezintă o abordare neobișnuită”, a afirmat ea.

Încasările merg către spitalul unde a fost tratată

În documentar, Prințesa Kate apare și în saloanele de spital, unde stă de vorbă cu alți pacienți bolnavi de cancer și le ascultă speranțele și temerile.

Reprezentanții organizațiilor de luptă împotriva cancerului au salutat sinceritatea filmului și au arătat că deschiderea ei îi ajută pe pacienți să se simtă mai puțin singuri.

Prințesa de Wales a explicat că scopul documentarului este „a da ceva înapoi” oamenilor care se confruntă cu probleme de sănătate similare și de a recunoaște sprijinul oferit de medici și organizațiile caritabile.

Toate încasările obținute din film și din campania „Three Peaks Challenge” vor fi donate organizației Royal Marsden Cancer Charity, în sprijinul spitalului unde a fost tratată.

„Speranța mea este ca acest film să încurajeze compasiunea și să arate adevărata valoare a faptului de a ne susține reciproc în cele mai grele momente”, a spus Prințesa Kate.

Filmul „Heal” va fi disponibil pe BBC iPlayer duminică, 29 noiembrie, de la ora 12:00 GMT (14:00 ora României), și va fi difuzat pe BBC One la ora 18:40 GMT (20:40 ora României). Ulterior, va fi transmis și în SUA, Australia și Canada.