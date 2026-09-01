Fostul premier al Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat că renunță la mandatul de deputat, la doar două luni după ce a părăsit funcția de prim-ministru. Starmer spune că își va concentra activitatea asupra afacerilor internaționale, inclusiv în domeniile apărării, securității, comerțului și tehnologiei, dar și asupra combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor.

Starmer a declarat că a fost „o mare onoare și un privilegiu” să reprezinte circumscripția londoneză Holborn și St Pancras timp de 11 ani și că este pregătit să „predea ștafeta unui succesor”.

Decizia vine după ce fostul premier afirmase anterior că intenționează să rămână deputat până la următoarele alegeri generale, programate pentru 2029.

Se va concentra pe afaceri internaționale

După retragerea din Camera Comunelor, Starmer intenționează să se dedice unor teme precum apărarea, securitatea, comerțul și tehnologia, într-un context internațional pe care îl consideră tot mai complex.

Fostul premier spune că va continua și activitatea de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor, un domeniu în care s-a implicat înainte de a intra în Parlament.

Deocamdată, nu este clar ce funcție concretă va ocupa Starmer în domeniul afacerilor internaționale.

Decizia declanșează alegeri parțiale

Demisia lui Starmer va provoca organizarea unor alegeri parțiale în Holborn și St Pancras, circumscripție considerată un fief tradițional al laburiștilor.

La alegerile generale din 2024, Starmer a câștigat mandatul cu o majoritate de peste 11.000 de voturi. Rezultatele locale recente indică însă o competiție mai strânsă, Partidul Verde apropiindu-se de laburiști.

Printre posibilii candidați se numără liderul Verzilor, Zack Polanski, însă lista finală nu a fost stabilită.

Critici din partea conservatorilor

Retragerea fostului premier a fost criticată de Partidul Conservator. Lidera formațiunii, Kemi Badenoch, a ironizat decizia, în timp ce președintele conservatorilor, Kevin Hollinrake, l-a acuzat pe Starmer că își schimbă din nou poziția.

Acesta a atras atenția și asupra costurilor organizării alegerilor parțiale.

Retragerea rapidă a lui Starmer din Camera Comunelor reprezintă o excepție în raport cu mai mulți foști premieri britanici recenți. Rishi Sunak, Liz Truss și Theresa May au rămas deputați după plecarea din Downing Street, în timp ce Boris Johnson și David Cameron au renunțat ulterior la mandatele parlamentare, transmite digi24.ro.