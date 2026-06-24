Rusia vrea să știe dacă președintele american Donald Trump chiar și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina, așa cum a sugerat președintele francez Emmanuel Macron la summitul G7, a afirmat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a insistat că Rusia rămâne angajată față de înțelegerile convenite anul trecut la summitul din Alaska între președintele rus Vladimir Putin și Trump.

Macron, care a găzduit summitului G7 în orașul francez Evian, a susținut că, în timpul discuțiilor de acolo, Trump s-a declarat de acord cu ideea că Rusia nu își dorește pacea în Ucraina și că acest lucru a însemnat „o schimbare reală de abordare” din partea SUA, relatează agențiile Reuters, EFE și Agerpres. Însuși Trump a îndemnat Rusia să facă pace cu Ucraina, după ceea ce el a descris drept o întâlnire „foarte bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Evian.

„În ceea ce privește Ucraina, vrem să înțelegem ce s-a întâmplat la Evian”, a spus Serghei Lavrov la un eveniment la Moscova. „Americanii încă nu ne-au spus care sunt concluziile lor după summitul de la Evian sau care va fi direcția acțiunii lor viitoare”, a menționat șeful diplomației ruse.

El a făcut referire de asemenea la o altă afirmație a lui Macron, și anume că înțelegerile la care au ajuns în august anul trecut Trump și Putin la summitul de la Anchorage (Alaska) au fost „îngropate” la Evian.

Oficialii ruși se referă cu regularitate la „Spiritul Anchorage-ului”, fără a preciza ce au convenit acolo Putin și Trump, dar unii analiști speculează că o înțelegere ar putea fi retragerea armatei ucrainene din partea pe care o mai controlează în regiunea Donbas din estul Ucrainei, în schimbul înghețării restului frontului. Potrivit ministrului rus de externe, la summitul Trump-Putin „au fost convenite mai multe acorduri asupra căilor politice de soluționare a crizei ucrainene”.

Evidențiind frustrarea crescândă a Moscovei, Lavrov a sugerat că este posibil ca summitul din Alaska să fi fost o „stratagemă a SUA pentru a câștiga timp astfel încât să reînarmeze regimul de la Kiev”, în timp ce alți doi înalți oficiali ruși au acuzat de asemenea Washingtonul săptămâna aceasta că nu a respectat „înțelegerile” de la Anchorage.

Lavrov a mai spus miercuri că Putin a fost de acord cu o propunere formulată de Trump la acel summit. „La Anchorage, el (Putin) i-a spus președintelui Trump: „există unele nuanțe aici, dar îmi voi asuma responsabilitatea pentru ele. Accept propunerile dumneavoastră”. Acesta a fost deja un compromis. Iar acum ei (SUA) ne spun: încă nu se poate, trebuie să mai faceți o concesie”.

Kremlinul aşteaptă vizita emisarilor Witkoff şi Kushner

Serghei Lavrov a subliniat din nou că Rusia dorește să continue discuțiile cu Statele Unite și că așteaptă în continuare o nouă vizită la Moscova a emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Aceștia din urmă sunt ocupați cu alte probleme, în special soluționarea conflictului cu Iranul, dar Rusia așteaptă reluarea discuțiilor cu ei de îndată ce vor fi disponibili, a declarat la rândul său, tot miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite hotnews.ro.

Acesta din urmă a pus din nou la îndoială dorința susținătorilor europeni ai Ucrainei de a se angaja în discuții privind încheierea războiului și restabilirea relațiilor cu Rusia. „În primul rând, trebuie să fim siguri că există o dorință din partea Europei de a purta un dialog”, a răspuns Peskov, după ce a fost întrebat despre perspectivele unor negocieri cu europenii.

Deși au existat unele indicii de interes, acestea au fost contradictorii, a adăugat el, referindu-se la o dispută survenită Bruxelles în urma unor contacte pe care le-a avut cu Moscova președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Kremlinul a respins săptămâna trecută orice posibile discuții cu țări europene în care acestea ar considera că pot negocia cu Moscova de pe poziții de forță ca urmare a unei presupuse slăbiri a poziției militare a Rusiei pe frontul din Ucraina.

„Europenii au o concepție foarte greșită că pot negocia cu Rusia de pe o poziție de forță, plecând de la presupunerea unei slăbiri a Rusiei”, a semnalat Dmitri Peskov.

„Nu știm sigur dacă aceasta provine din incompetența europenilor, din dezinformarea lor sau din prostie, dar este un fapt”, a continuat el. În orice caz, a subliniat Peskov, „aceasta este cea mai mare greșeală” și „astfel de discuții nu vor duce nicăieri”.