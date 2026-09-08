Rusia este dispusă să continue negocierile cu Statele Unite, deoarece administrația de la Washington ar ține cont de situația de pe teren din Ucraina și ar considera închisă perspectiva aderării Kievului la NATO. Declarația îi aparține ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a vorbit despre evoluția contactelor dintre Moscova și Washington.

Lavrov a declarat că partea rusă reacționează pozitiv la faptul că oficialii americani pornesc, în cadrul discuțiilor cu Moscova, de la ceea ce Rusia numește „realitățile de pe teren”.

Potrivit șefului diplomației ruse, această abordare ar reprezenta unul dintre motivele pentru care Kremlinul este interesat de continuarea negocierilor cu Statele Unite.

Lavrov a legat această afirmație inclusiv de teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, susținând că Washingtonul ar ține cont de rezultatele unor referendumuri organizate de Moscova în Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, precum și de situația din Crimeea. Aceste anexări nu sunt recunoscute de Ucraina și de majoritatea comunității internaționale.

Lavrov: aderarea Ucrainei la NATO este o problemă „închisă”

Ministrul rus de Externe a mai susținut că președintele american Donald Trump a exclus încă de la revenirea sa la Casa Albă posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO, transmite digi24.ro.

Lavrov afirmă că Moscova apreciază poziția administrației americane în această chestiune și consideră că aceasta creează premise pentru continuarea dialogului.

Oficialul rus i-a menționat în acest context pe emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, despre care a spus că ar recunoaște aceste aspecte și încearcă să contribuie la negocieri.

Negocierile Moscova–Kiev, fără un rezultat concret

Declarațiile lui Lavrov vin după noi contacte diplomatice între reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei. Întâlnirile recente au avut ca principal rezultat reluarea dialogului, după o pauză de mai multe luni.

În pofida negocierilor, luptele continuă, iar perspectivele unui acord de pace rămân incerte. După o pauză de 72 de ore, atacurile au fost reluate, în timp ce Washingtonul încearcă să creeze condițiile pentru o nouă rundă de negocieri.

Lavrov a respins, totodată, afirmațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit cărora partea americană ar fi propus măsuri pentru reducerea intensității luptelor înaintea și pe durata iernii.

Moscova își menține obiectivele în războiul din Ucraina

Potrivit unor experți citați de EFE, poziția Kremlinului s-ar fi înăsprit în ultimele luni, iar negocierile cu Washingtonul ar fi privite de Vladimir Putin inclusiv ca parte a efortului de război.

Analiștii consideră că liderul de la Kremlin nu ar fi dispus să negocieze serios până când Rusia nu își consolidează controlul asupra întregului Donbas.

În același timp, Kievul continuă să solicite sprijin militar suplimentar, în special sisteme de apărare antiaeriană, în condițiile în care autoritățile ucrainene se pregătesc pentru o nouă iarnă de război.