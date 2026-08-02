Letonia a închis temporar, vineri seara, punctul de trecere a frontierei cu Belarus de la Pāternieki, invocând probleme tehnice. Măsura a fost anunțată în contextul în care autoritățile de la Riga semnalează o creștere accentuată a numărului de migranți care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană prin Belarus.

Ministrul leton de Interne, Janis Dombrava, le-a cerut cetățenilor să evite traversarea frontierei și să utilizeze rute alternative până la remedierea situației, transmite digi24.ro.

Controlul la frontieră, suspendat din cauza unor probleme tehnice

Potrivit Gărzii de Frontieră a Letoniei, la punctul de trecere Pāternieki au apărut probleme tehnice care împiedică desfășurarea controalelor de frontieră.

Autoritățile nu au precizat natura defecțiunilor și nici termenul în care acestea vor fi remediate, însă au îndemnat călătorii să manifeste răbdare și să urmărească anunțurile oficiale.

Avertisment pentru cetățenii letoni: evitați călătoriile în Belarus

Cu o zi înainte de închiderea frontierei, ministrul de Interne leton le-a recomandat cetățenilor să renunțe la deplasările în Belarus, iar celor aflați deja pe teritoriul țării vecine le-a cerut să revină cât mai curând în Letonia.

Potrivit oficialului, în contextul războiului hibrid de migrație atribuit autorităților de la Minsk, deplasările peste frontieră pot deveni imprevizibile și dificile.

Aproape 9.000 de tentative de trecere ilegală, în acest an

Autoritățile de la Riga susțin că, de la începutul anului, aproape 9.000 de migranți au încercat să treacă ilegal frontiera dinspre Belarus. Garda de Frontieră recunoaște însă că presiunea este atât de mare încât nu toate tentativele pot fi împiedicate.

Pentru a face față situației, Letonia a solicitat sprijin din partea Lituaniei și Estoniei, care au trimis polițiști de frontieră pentru a participa la misiunile de supraveghere și control.

Ruta migrației ilegale se mută spre nordul Europei

Potrivit autorităților estoniene, rețelele de trafic de migranți încearcă să deschidă noi trasee către Europa de Nord, după înăsprirea controalelor la frontierele din Polonia și Germania. În ultimele săptămâni, mai mulți migranți au fost reținuți în Estonia, unde au declarat că intenționau să ajungă în Finlanda cu feribotul din Tallinn.

Criza migrației de la frontiera Belarusului cu Uniunea Europeană durează din 2021, când mii de migranți din Africa și Orientul Mijlociu au fost direcționați spre granițele Poloniei, Lituaniei și Letoniei. Statele europene acuză regimul lui Aleksandr Lukașenko că folosește migrația ilegală ca instrument de presiune asupra Uniunii Europene, calificând acțiunile drept un „atac hibrid”. În prezent, autoritățile letone afirmă că țara lor este principala țintă a acestei strategii.