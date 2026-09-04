Letonia și Lituania iau în considerare pună capăt transporturilor de cereale rusești prin porturile lor, după ce Moscova a intensificat aceste tranzituri ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra porturilor ruse de la Marea Baltică, au declarat oficiali de rang înalt din cele două țări pentru Reuters.

Reuters a scris în această săptămână că Rusia își redirecționează exporturile de cereale din cauza atacurilor ucrainene.

Guvernul Letoniei se va reuni marți pentru a discuta o interdicție totală asupra exporturilor de cereale rusești, a declarat un purtător de cuvânt al premierului leton.

Lituania nu a menționat vreo măsură concretă în direcția unei interdicții, dar a declarat că utilizarea porturilor sale pentru exporturile de cereale a devenit inacceptabilă.

„Exporturile de cereale rusești care folosesc infrastructura lituaniană sunt împotriva valorilor noastre”, a declarat premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius, vineri, pentru Reuters.

El a precizat că tranzitul cerealelor între Rusia continentală și exclava rusă Kaliningrad, prin Lituania, nu ar fi afectat.

Țările baltice, o rută alternativă importantă

O interdicție impusă de Letonia și Lituania ar închide o rută alternativă importantă pentru exportatorii ruși de cereale, ale căror rute obișnuite prin Marea Neagră și Marea Azov au fost paralizate de atacurile ucrainene cu drone, transmite hotnews.ro.

Rusia a exportat 46,3 milioane de tone metrice de cereale prin porturile de la Marea Azov și Marea Neagră în ultimul sezon de export, iulie 2025-iunie 2026, reprezentând 90% din totalul exporturilor maritime de cereale ale Rusiei, potrivit datelor din industrie.

Porturile rusești de la Marea Baltică au expediat doar aproximativ 1 milion de tone, iar statele baltice, susținătoare ale Ucrainei, au expediat alte aproximativ 1 milion de tone.

Arkady Zlochevsky, șeful Uniunii Ruse a Cerealelor, un grup de lobby care reprezintă fermierii, a estimat în această săptămână că exporturile rusești prin statele baltice ar putea ajunge la 5-6 milioane de tone în acest sezon sau chiar la 10 milioane de tone dacă și porturile estone devin disponibile.

Cereale din teritoriile ucrainene ocupate

Atât Letonia, cât și Lituania au declarat vineri că suspectează că o parte din cerealele rusești provin din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Serviciile ucrainene au informații despre cereale ucrainene exportate ilegal din Rusia, care urmează să fie exportate în cantități mari prin țările baltice în viitorul apropiat”, a declarat premierul leton Andris Kulbergs într-un comunicat.

El le-a cerut autorităților letone „să creeze un mecanism pentru a împiedica tranzitul cerealelor obținute ilegal din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei”, în cooperare cu Kievul, conform comunicatului. Moscova susține că aceste teritorii fac acum parte din Rusia.

Autoritatea de control veterinar a statului lituanian a declarat vineri pentru agenția de știri BNS că, joi, a prelevat probe de cereale declarate ca fiind rusești în portul Klaipėda și le-a trimis pentru analiză la un laborator din Franța.

„Ideea este să vedem dacă cerealele etichetate ca fiind din Rusia nu sunt, de fapt, de origine ucraineană… ar putea fi furate”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției pentru BNS.