Aproape 130 de şefi de stat se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU, într-un moment marcat de extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu şi Ucraina, de temerile tot mai mari legate de inteligenţa artificială şi de presiunile financiare şi politice asupra organizaţiei, transmite Reuters.

Preşedintele american Donald Trump va reveni pentru al doilea an consecutiv la tribuna ONU, după ce administraţia sa a redus contribuţiile SUA şi s-a retras din zeci de organisme ale Naţiunilor Unite. Statele Unite au evitat să-şi piardă dreptul de vot în Adunarea Generală după ce au achitat săptămâna aceasta 725 de milioane de dolari, dar datorează în continuare organizaţiei peste un miliard de dolari

Liderul chinez Xi Jinping nu va participa la reuniunea de la New York şi va avea joi discuţii directe cu Trump la Washington, situaţie care alimentează dezbaterea privind capacitatea ONU de a gestiona marile crize globale.

Organizaţia se pregăteşte şi pentru schimbarea conducerii. Secretarul general Antonio Guterres îşi încheie mandatul la sfârşitul lui 2026, iar deocamdată nu există un favorit clar pentru succesiunea sa.

AI devine una dintre marile teme ale reuniunii

Inteligenţa artificială va ocupa un loc important pe agendă, după ce mai mulţi lideri ai industriei au cerut recent o încetinire coordonată a dezvoltării tehnologiei, avertizând că aceasta ar putea ajunge să se îmbunătăţească singură şi să scape de sub controlul oamenilor.

Guterres a cerut statelor aflate în fruntea dezvoltării AI să stabilească "reguli comune pentru a evita această cursă spre limita de jos, care ar putea conduce într-o zi la un dezastru gigantic la nivel global".

Poziţia sa contrastează cu cea a lui Trump, care a calificat riscurile AI drept o "farsă" şi a susţinut că îndoielile privind dezvoltarea tehnologiei ar avantaja China.

Orientul Mijlociu şi Ucraina, în centrul discuţiilor

Războiul dintre SUA şi Israel, pe de o parte, Iran, pe de alta, va domina o parte importantă a discuţiilor, în condiţiile în care conflictul alimentează inflaţia globală şi destabilizează regiunea. Progresele recente ale rebelilor Houthi ameninţă şi navigaţia prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb, cu riscul unor noi scumpiri ale energiei.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian este programat să vorbească miercuri, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu, joi. Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas nu va participa fizic, după ce SUA i-au refuzat din nou viza, însă Adunarea Generală i-a permis să intervină prin legătură video.

Pe agenda reuniunii se află şi războiul din Ucraina. Volodimir Zelenski şi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov urmează să se adreseze Adunării Generale, în timp ce Consiliul de Securitate rămâne incapabil să adopte măsuri pentru încheierea conflictului din cauza dreptului de veto al Rusiei.

Guterres a avertizat că blocajul din Marea Neagră agravează problemele provocate deja de criza din Orientul Mijlociu şi a cerut găsirea unei soluţii care să permită exporturile ucrainene şi ruseşti de alimente, îngrăşăminte şi energie în condiţii de siguranţă, scrie news.ro.