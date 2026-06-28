După luni de manifestații care au zguduit Serbia, liderul de la Belgrad pare gata să facă un pas înapoi. Aleksandar Vučić a anunțat că intenționează să demisioneze și să convoace alegeri anticipate, într-o încercare de a ieși din impasul politic. Cu toate acestea există speculații că Vučić ar putea reveni în prim-plan ca premier.

În fața susținătorilor reuniți la un miting al partidului de guvernământ, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a făcut un anunț surprinzător. Liderul sârb a declarat că intenționează să demisioneze în următoarele săptămâni și să provoace alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, cu aproape un an înainte de expirarea mandatului.

Aleksandar VUCIC, PREȘEDINTELE SERBIEI: „Îmi voi da demisia în următoarele câteva săptămâni. Le-am spus liderilor Partidului Progresist Sârb că, la viitoarele alegeri, dacă își vor dori acest lucru, îi voi ajuta, împreună cu voi, să câștige încrederea cetățenilor și să realizăm, în următorii patru ani, tot ceea ce am promis.”

Potrivit lui Vučić, cetățenii trebuie să decidă cine va conduce Serbia într-o perioadă pe care el o descrie drept una plină de provocări. Anunțul vine după aproximativ un an și jumătate de proteste antiguvernamentale, cele mai ample din ultimii ani în Serbia.

Manifestațiile au izbucnit după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, tragedie în care și-au pierdut viața 16 oameni și care a declanșat un val de acuzații privind corupția și neglijența autorităților.

Între timp, mai mulți analiști politici consideră că Vučić nu se retrage din viața publică. Ei cred că acesta ar putea candida pentru funcția de prim-ministru, o mutare care i-ar permite să rămână principalul centru de putere din Serbia. Constituția nu îi permite un nou mandat prezidențial după încheierea celui actual, însă nu îl împiedică să ocupe funcția de premier. În ultimele luni, chiar Vučić a lăsat să se înțeleagă că această variantă este luată în calcul. Când demisia va fi oficializată, Serbia va intra într-o nouă etapă electorală, iar rezultatul scrutinului ar putea redefini echilibrul politic din Balcanii de Vest.