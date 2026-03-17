Mojtaba Khamenei a ținut prima sa ședință de politică externă de la numirea sa în funcția de lider suprem, a declarat un oficial iranian pentru Reuters, fără a preciza dacă a participat la ședință în persoană sau de la distanță, scrie hotnews.ro.

Cu această ocazie, Khamenei a adoptat o poziție „foarte dură și fermă” în care a cerut răzbunare împotriva Statelor Unite și a Israelului.

Înaltul oficial iranian, care a cerut să rămână anonim în dialogul cu Reuters, a declarat că două țări intermediare au transmis Ministerului Afacerilor Externe al Iranului propuneri privind „reducerea tensiunilor sau încetarea focului cu Statele Unite”. Oficialul nu a oferit detalii suplimentare cu privire la propuneri sau la intermediari.

În ședință, liderul suprem a răspuns că nu este „momentul potrivit pentru pace până când Statele Unite și Israelul nu vor fi îngenunchiate, nu vor accepta înfrângerea și nu vor plăti despăgubiri”.

Liderul suprem are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică.

Soarta lui Mojtaba Khamenei nu este clară

Mojtaba Khamenei nu a apărut public de la alegerea ca lider suprem în urmă o săptămână și nu au fost publicate imagini noi cu el. Singurul său mesaj de la alegere a fost citit de un prezentator de televiziune.

În mesajul respectiv, noul lider suprem anunța că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână închisă ca instrument de presiune asupra „dușmanilor Iranului”.

Unii oficiali iranieni au declarat că a fost ușor rănit în atacurile care l-au ucis pe tatăl său. Oficialii americani au sugerat că a suferit răni grave.