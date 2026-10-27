Mișcarea studențească din Serbia, care a câștigat alegerile parlamentare cu 53% din voturi, se pregătește să negocieze formarea unui nou guvern, însă nu are încă un lider desemnat pentru funcția de prim-ministru. Victoria pune capăt dominației politice a fostului președinte Aleksandar Vučić, după 14 ani de guvernare.

Potrivit estimărilor Centrului pentru Alegeri Libere și Democrație din Belgrad, Lista Studenților ar urma să obțină 141 dintre cele 250 de mandate din parlament. Partidul Progresist Sârb, condus de Vučić, a acumulat 39% din voturi, ceea ce i-ar asigura 103 mandate. Restul locurilor revin reprezentanților minorităților naționale, scrie The Guardian.

Deocamdată, nu este clar cine va conduce viitorul guvern. Mișcarea studențească funcționează pe baza deciziilor colective și nu are un lider oficial sau o structură ierarhică. Pe lista sa electorală s-au regăsit studenți, profesori universitari, medici, actori și fermieri, iar formațiunea nu are experiență de guvernare.

Prioritățile Listei Studenților

Printre prioritățile anunțate se numără combaterea corupției, reformarea justiției și a poliției, precum și eliminarea influenței partidelor politice asupra instituțiilor publice. Mișcarea propune inclusiv verificarea independentă a contractelor mari de infrastructură și publicarea informațiilor despre cheltuirea banilor publici.

Potrivit Constituției Serbiei, noul parlament trebuie să se întrunească în cel mult 30 de zile de la publicarea oficială a rezultatelor, iar ulterior există un termen de 90 de zile pentru formarea guvernului. În paralel, țara trebuie să organizeze alegeri prezidențiale până la 27 decembrie, după ce Aleksandar Vučić a renunțat la funcția de președinte pentru a candida la postul de premier.

Cine este Lista Studenților

Liga Studenților a ajuns la putere în Serbia după un an și jumătate de la înființare și a reușit să-l înlăture de la putere pe Aleksandar Vucic, cel care a condus țara în ultimii 12 ani, fie din calitatea de prim-ministru, fie din cea de președinte. În pofida numelui, niciunul dintre viitorii parlamentari ai formațiunii nu este student.

Formațiunea a luat ființă în urma tragediei din 1 noiembrie 2024, când acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit și a ucis 16 persoane, ce a generat proteste împotriva guvernului, acuzat că a instaurat un sistem corupt. De asemenea, a fost cerută și demisia lui Aleksandar Vucic din funcția de președinte.

Protestele studențești au fost la început de amploare redusă: la câteva zile după prăbușirea acoperișului, câteva zeci de persoane au blocat traficul în Novi Sad și Belgrad timp de un minut pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața.

La mai puțin de trei luni distanță, la sfârșitul lunii ianuarie 2025, Milos Vucevic, pe atunci prim-ministru și aliat apropiat al lui Vucic, și-a dat demisia la o zi după ce zeci de mii de oameni au blocat una dintre principalele intersecții din Belgrad, alături de fermieri veniți cu tractoarele.

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