Aeroportul din Vilnius şi-a suspendat sosirile după detectarea unor baloane dinspre Belarus, iar în acelaşi timp Polonia şi Letonia au lansat operaţiuni militare preventive.

Polonia şi cele două ţări baltice şi-au plasat luni seara spaţiul aerian sub supraveghere consolidată.

La Vilnius, zborurile în zona aeroportului au fost interzise printr-o o notificare către piloţi (NOTAM), ”din cauza zoborului unor obiecte neidentificate”.

Zborurile către capitala lituaniană Vilnius au fost redirecţionate, potrivit site-ului specializat Flightradar24.

Aeroportul din Vilnius a anunţat, într-un avertisment oficial postat pe site, restricţii începând luni, de de la ora locală 23.45 (şi ora României) până marţi la ora locală 2.45 (şi ora României).

Sosirile au fost suspendate, iar plecările au fost autorizate, din cauza ”atacului hibrid desfăşurat de către Belars împotriva Lituaniei, aviaţiei civile şi societăţii” lituaniene, a acuzat aeroportul, transmite News.ro.

ALERTĂ PREVENTIVĂ ÎN POLONIA

În polonia, armata a desfăşurat avioane militare cu titlu preventiv.

Luni, către ora locală 21.40 (22.40, ora României), Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate poloneze a anunţat pe X începutul unor operaţiuniale aviaţiei militare, din cauza unor atacuri ruseşti în Ucraina.

Sisteme de tip sol-aer şi radare au fost plasate ”în stare de pregătire”.

”Aceste acţiuni au un caracter preventiv şi vizează securizarea spaţiului aerian şi apărarea acestuia, mai ales în regiuni adiacente zonelor ameninţate”, a anunţat armata poloneză.

Aceste operaţiuni s-au încheiat luni, după ora locală 23.00 (marţi, 0.00, ora României), după ce ”nu s-a observat nicio încălcare a spaţiului aerian al Republici Polonia”.

Armata letonă a semnalat, la rândul său, o potenţială ameninţare aerană în regiunea Krāslava, la frontiera cu Belrus.

Avioane de vânătoare din cadrul Misiunii NATO Baltic Air Policing au fost activate.