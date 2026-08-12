Soarele a dispărut pentru câteva minute: eclipsa totală a fost observată în mai multe regiuni ale Europei – VIDEO

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Un spectacol astronomic rar a avut loc în această seară: o eclipsă de Soare a putut fi observată din mai multe regiuni ale Europei. Luna a acoperit parțial discul solar, iar în unele zone fenomenul a fost deosebit de spectaculos. Tatiana Demian Faza de vizibilitate parțială a eclipsei a început la 15:34 GMT, în apropierea coastei Pacificului din Alaska. În Europa Centrală, Luna va acoperi aproximativ 85–90% din suprafața Soarelui. În Germania, de exemplu, fenomenul a început în jurul orei 19:11, iar faza maximă a fost așteptată între 20:05 și 20:15, ora locală.