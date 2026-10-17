Partidul Național Liberal din România va vota învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă va trece ulterior în opoziție. Decizia a fost anunțată de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a explicat că votul este unul de necesitate, pentru a evita blocaje la nivelul instituțiilor și serviciilor publice.

„În mod normal, PNL nu ar fi votat, dar România are nevoie de un guvern funcțional ca să evite intrarea în colaps a unor instituții și servicii publice de bază”, a declarat Ilie Bolojan.

Susținere condiționată până la votarea bugetului pentru 2027

Liderul liberalilor a precizat că susținerea acordată noului guvern va fi condiționată de respectarea angajamentelor privind deficitul bugetar și continuarea accesării fondurilor europene.

„Acest acord de susținere este unul condiționat. Mâine după-amiază voi semna cu premierul desemnat acest acord, în care el se angajează să păstreze țintele de deficit asumate, ca să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, acordul va rămâne în vigoare până la votarea legii bugetului pentru anul 2027.

Liberalii anunță că vor intra în opoziție

Ilie Bolojan a mai anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor prezenta demisiile la începutul săptămânii, iar partidul va trece în opoziție.

Întrebat de ce liberalii nu au negociat componența listei de miniștri, liderul PNL a invocat decizia partidului de a nu participa la guvernare în cazul în care PSD face parte din Executiv.

„PNL rămâne consecvent deciziilor: dacă PSD e la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a declarat acesta.

Majoritatea conducerii PNL a susținut decizia

Decizia ca PNL să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu a fost luată în Biroul Permanent Național al partidului. Potrivit informațiilor publicate de surse politice, șase membri au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. Biroul este format din 56 de membri.