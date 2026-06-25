Două cutremure puternice cu magnitudinea de peste 7 ce au avut loc la mică adâncime au lovit Venezuela la vest de capitală, punând la pământ clădiri în Caracas, cu oameni prinși sub dărâmături. Primele estimări au fost că este posibil să fie zeci de mii de victime și să fi fost provocate distrugeri materiale enorme, transmit Reuters și AFP. Potrivit The Guardian, președintele interimar a declarat starea de urgență după ce cutremurele au provocat prăbușirea unor clădiri în capitală, iar aeroportul a fost închis.

UPDATE 09:04: USGS estimează acum numărul morților la câteva mii

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat pe X că Statele Unite „trimit imediat în Venezuela echipe de căutare și salvare, resurse medicale și ajutor umanitar”.

Serviciul Geologic al Statelor Unite, folosind modele predictive pentru a estima numărul morților, a afirmat că acesta va ajunge, cel mai probabil, la câteva mii, existând o probabilitate substanțială ca bilanțul celor uciși de cutremur să depășească 10.000.

Primul cutremur, cu o magnitudine de 7,2, s-a produs la ora 18:04 ora locală (01:04 în Moldova) la o adâncime de 21,9 km, la 200 km vest de Caracas. Al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5 și produs la o adâncime de 10 km, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu, la 45 km distanță, urmat de aproximativ douăzeci de replici.

„Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime și pagube extinse, iar dezastrul este probabil să fie pe scară largă”, a afirmat USGS, estimând inițial că numărul morților se va situa, cel mai probabil, între 10.000 și 100.000.

Președintele interimar Delcy Rodriguez a declarat că va proclama starea de urgență și va solicita bani și ajutoare de la organizațiile internaționale.

France Presse scrie că una din jurnalistele sale a văzut un bloc de 22 de etaje complet distrus în cartierul Altamira din Caracas. Lângă acesta, oamenii strigă numele celor dragi, iar unii voluntari se cațără pe dărâmături. „Antonio, Antonio, sunt mama! Antonio, sunt mama, sunt aici!”, strigă o mamă în fața dărâmăturilor. „Avem nevoie de lanterne”, imploră unul dintre ei în noaptea care s-a lăsat după seism.

UPDATE 8:47: Președintele Rodríguez: Bilanțul victimelor va crește

Președintele interimar a avertizat că este de așteptat ca bilanțul victimelor să crească pe măsură ce echipele de salvare caută prin clădirile prăbușite și echipele de urgență ajung în zonele devastate în urma cutremurelor.

Rodríguez a declarat starea de urgență într-un discurs adresat națiunii miercuri seara și a afirmat că cutremurele au provocat pagube în mai multe state.

Primele cifre privind morții și răniții nu au inclus statul La Guaira, pe care președinta l-a descris drept o „zonă de dezastru” și cea mai grav afectată zonă.

„Zeci de clădiri s-au prăbușit acolo, la aproximativ 30 de kilometri nord de Caracas, iar în prezent desfășurăm operațiuni intensive de salvare pentru a salva vieți”, a spus ea.

Oferte de ajutor au fost făcute de mai multe guverne, printre care Statele Unite, Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Ecuador, El Salvador, Mexic, Panama și Uruguay. (Associated Press)

UPDATE 08:01: A fost declarată starea de urgență

Delcy Rodríguez a spus că primul bilanț oficial este de cel puțin 32 de morți și 700 de răniți în urma cutremurelor

Primele echipe de salvare din alte țări vor sosi în Venezuela în următoarele ore, iar președintele interimar i-a mulțumit lui Donald Trump pentru oferta sa de a ajuta țara în urma cutremurelor. Pe lângă SUA, țări precum Salvador și Ecuador au oferit imediat asistență umanitară.

Venezuela/ hotnews.ro

UPDATE 07:54: Imagini filmate în orașul de coastă La Guaira, aflat la nord de Caracas, arată că și aici sunt numeroase clădiri prăbușite:

UPDATE 07:37 Mărturii după cutremurele din Venezuela

Supraviețuitorii celor două cutremure cu magnitudinea de peste 7 din Venezuela au descris teroarea prin care au trecut în timp ce clădirile crăpau și se cutremurau în jurul lor, iar oamenii alergau țipând pe străzi.

UPDATE 07:30 În Caracas este acum ora 12:30 noaptea și eforturile de salvare se desfășoară pe întuneric. Echipele de intervenție sunt la ruinele clădirilor prăbușite din capitala Venezuelei, iar oamenii își caută îngrijorați rudele și apropiații.

Gustavo Duque, primarul municipiului Chacao din Caracas, a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit și că 18 oameni au fost salvați doar dintr-o singură clădire.

El a îndemnat cetățenii să se adăpostească și să ceară ajutor în piețele publice, deoarece ar putea avea loc replici. „Vom face tot ce ne stă în putință pentru a salva cât mai multe persoane”, a spus edilul.

Trump: „Un număr devastator de victime”

Președintele american Donald Trump a declarat că cele două cutremure care au lovit Venezuela mai devreme în cursul zilei au „provocat un număr devastator de victime”.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de victime”, a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ajute! Am dat instrucțiuni tuturor agențiilor guvernamentale să se pregătească să acționeze rapid. Vom fi alături de noii și minunații noștri prieteni. Primele informații nu sunt încurajatoare.”

Oficialii SUA au transmis că sunt în contact cu autoritățile venezuelene și că mobilizează ajutor pentru această țară din America de Sud. „În colaborare cu partenerii noștri din guvernul interimar al Venezuelei, Statele Unite vor trimite echipe de căutare și salvare, provizii medicale și umanitare, precum și alte resurse în primele zile cruciale de după această tragică catastrofă naturală”, a adăugat el.

Autoritățile se tem că vor exista un număr mare de victime și pagube extinse, iar USGS (US Geological Survey) afirmă că există o probabilitate de 44% ca numărul morților să depășească 10.000, potrivit BBC.

Venezuela sărbătorea o sărbătoare națională și mulți oameni ar fi trebuit să fie acasă când cutremurele au avut loc la ora 18:04, ora locală (00.04- ora Moldovei).

Cutremurele au lovit o zonă la vest de Caracas și au putut fi resimțite în toată țara și chiar în Bogota, Columbia.

Primarul orașului Chacao, Gustavo Duque Saez, spune că cel puțin două clădiri din această municipalitate – care face parte din zona metropolitană Caracas – care s-au prăbușit complet.

El spune că 18 persoane au fost salvate în viață și că peste 500 de echipe de intervenție se aflau la fața locului încercând să scoată mai mulți locuitori.

„În Chacao, nimeni nu este singur și nu ne vom mișca de aici până când toți locuitorii nu vor fi salvați.”

De asemenea, el i-a îndemnat pe localnicii care încearcă să găsească rudele dispărute să meargă în două piețe principale – Plaza Altamira și Plaza Los Palos Grandes – unde oficialii locali au înființat un centru de urgență, unde se colectează informații, iar cei afectați primesc apă și adăpost.

„Nu numai că avem două clădiri care s-au prăbușit, ci și o listă cu altele a căror structură a fost compromisă.”

Într-o postare pe X, ambasada SUA din Caracas declară că „monitorizează îndeaproape urmările” cutremurului.

Acesta îndeamnă oamenii să „evite zonele avariate și să nu intre în clădirile avariate”.

În îndrumările suplimentare oferite de autorități, se menționează și faptul că oamenii ar trebui să monitorizeze presa locală pentru actualizări și să „caute un adăpost sigur”.