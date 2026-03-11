Am intrat în ziua a 12-a de când SUA și Israelul au lansat operațiunea militară în Iran. Israelul a lansat noi lovituri cu rachete asupra Iranului, dar și în Liban, asupra grupării Hezbollah, din sudul Beirutului, transmite știrileprotv.ro.

În același timp, armata americană anunță că a distrus 16 nave iraniene folosite pentru plasarea de mine, în apropierea strâmtorii Ormuz. Donald Trump avertizează că vor exista consecinţe militare fără precedent dacă Iranul minează această rută vitală pentru transportul petrolului.

Noi bombardamente au făcut ravagii în toiul nopții în Iran, dar și în Israel, la Tel Aviv.

UPDATE 14:40 Arabia Saudită negociază cu Ucraina un acord „uriaș” pentru arme

O companie de armament din Arabia Saudită a semnat un acord pentru achiziţionarea de rachete interceptoare fabricate în Ucraina, a aflat Kyiv Independent.

O sursă din industria de apărare ucraineană a declarat că Riadul şi Kievul negociază şi o înţelegere „uriaşă” separată pentru arme, care ar putea fi finalizată săptămâna aceasta.

UPDATE 14:35 Israelul, o serie de atacuri „pe scară largă” în Iran și Beirut

Armata israeliană a anunţat miercuri o nouă serie simultană de atacuri „pe scară largă" împotriva unor ţinte din întreg Iranul şi din capitala libaneză Beirut, conform unui comunicat militar, relatează EFE.

Comunicatul, care nu oferă mai multe detalii, spune doar că avioane de vânătoare israeliene bombardează infrastructura regimului „din întreg Iranul", în timp ce la Beirut atacurile sunt îndreptate împotriva structurilor grupării şiite proiraniene Hezbollah.

Campania israeliană de bombardamente îndreptată, în principal, împotriva sudului, estului şi capitalei Libanului, a provocat deja peste 500 de morţi, 1.400 de răniţi, conform datelor locale, precum şi deplasarea forţată a 700.000 de persoane, care au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele începând din 2 martie.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, majoritatea celor decedaţi sunt civili şi printre ei se află cel puţin 84 de copii şi 44 de femei, a afirmat marţi reprezentantul acestei organizaţii în Liban, Abdinasir Abubakar.

UPDATE 13:50 Autoritățile iraniene avertizează populația să stea la 1.000 de metri distanță de băncile atacate

O clădire administrativă legată de Bank Sepah, una dintre cele mai mari bănci publice din ţară şi cu legături istorice cu armata, a fost lovită peste noapte în Teheran, potrivit agenţiei de ştiri Mehr.

Potrivit presei locale, atacul israeliano-american din noaptea trecută a „ucis angajaţi” ai băncii din capitala iraniană care lucrau „în mod excepţional” pentru a pregăti plata salariilor lunare.

Purtătorul de cuvânt al comandamentului militar a avertizat populaţia din regiune să se ţină la o distanţă de 1.000 de metri de bănci.

UPDATE 13:45 Erdogan, pregătit „să cuprindă întreaga regiune” dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se încheie

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri încheierea războiului din Orientul Mijlociu „înainte ca el să cuprindă întreaga regiune", în cadrul unui discurs susţinut în faţa grupului său parlamentar, relatează AFP.

„Trebuie să punem capăt acestui război înainte ca el să se agraveze şi să cuprindă întreaga regiune. Dacă diplomaţia are o şansă, este complet posibil. Ne continuăm cu răbdare eforturile pentru a readuce părţile la masa de negocieri. Suntem cu toţii conştienţi că, dacă acest război nebunesc, anarhic şi ilegal continuă, pierderile omeneşti şi materiale se vor agrava, şi costul pentru economia mondială nu va face decât să crească. Ca popoare din regiune, nu trebuie să lăsăm un conflict căruia îi suntem deja victime să ne provoace noi suferinţe", a afirmat şeful statului turc.

În schimb, luni, preşedintele turc a avertizat Iranul împotriva oricărei „acţiuni provocatoare" după interceptarea unei a doua rachete trase din Iran în spaţiul aerian turc.

„În pofida avertismentelor noastre clare, acţiuni extrem de nepotrivite şi provocatoare continuă să fie întreprinse, punând în pericol prietenia Turciei", faţă de Iran, a afirmat el.

UPDATE 13:05 Creștere semnificativă a prețurilor petrolului

Preţurile petrolului au înregistrat o nouă creştere miercuri, influenţate din nou de cursul războiului din Orientul Mijlociu, care paralizează strâmtoarea Ormuz.

UPDATE 12:36 O a treia navă a fost lovită miercuri de un proiectil în apropierea Strâmtorii Ormuz

Un vrachier a devenit a treia navă lovită miercuri dimineaţă de un proiectil în apropierea Strâmtorii Ormuz – rută maritimă cheie ce constituie un punct central în războiul cu Iranul, relatează CNN.

Nava a raportat că a fost lovită de un „proiectil de origine neidentificată” în timp ce se afla la 50 de mile marine nord-vest de Dubai, a declarat UKMTO, autoritatea maritimă responsabilă pentru regiune.

Echipajul navei este în siguranţă şi nu există un impact asupra mediului, se arată în raportul UKMTO.

UPDATE 12:31 Iranienii, epuizați după zile în șir de război: „Vreau doar să pot să dorm”

Iranienii au declarat pentru BBC Persian că sunt epuizați și abia mai pot dormi după zile întregi de atacuri israeliene și americane.

„Mă simt groaznic. Azi au lovit o stradă aproape de noi. Vreau doar să pot dormi noaptea”, a spus un bărbat de 20 de ani din capitală.

UPDATE 12:00 Iranul acuză SUA și Israel de atacarea unei bănci la Teheran

Forţele armate iraniene au acuzat miercuri Statele Unite şi Israelul că au atacat o bancă din ţară „după ce şi-au ratat ţintele militare", afirmând că acest lucru lasă Teheranului „mână liberă" să acţioneze „dur" împotriva unor centre economice din Orientul Mijlociu, transmite EFE.

Comandamentul central Khatam ol-Anbia a calificat atacul drept „ilegal şi neconvenţional", potrivit agenţiei oficiale de ştiri IRNA, şi a anunţat o „reacţie adecvată şi dureroasă". Într-un comunicat, instituţia a îndemnat populaţia din Orientul Mijlociu să nu se apropie la mai puţin de un kilometru de băncile americane sau israeliene.

Potrivit mass-media locale, atacul americano-israelian din noaptea de marţi spre miercuri a „ucis angajaţi" ai unei bănci din capitala Teheran, care lucrau „în mod excepţional" pentru a pregăti plata salariilor lunii, relatează AFP.

Garda Revoluţionară iraniană a anunţat miercuri dimineaţă o nouă serie de atacuri împotriva Israelului, precum şi împotriva bazelor americane din Irak şi a forţelor navale ale Washingtonului.

De la declanşarea tensiunilor în regiune, după atacul comun al Israelului şi Statelor Unite asupra Iranului din 28 februarie, Iranul a bombardat în mod regulat Israelul, provocând până în prezent zece victime mortale, potrivit EFE.

UPDATE 11:20 Poluare fără precedent după atacurile asupra rafinăriilor de petrol, în Teheran

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că atacurile asupra instalațiilor petroliere ar putea reprezenta un risc grav pentru sănătatea locuitorilor, scrie BBC.

De la începutul atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, au fost confirmate atacuri asupra a cel puțin patru instalații petroliere din jurul capitalei.

Locuitorii au declarat că smogul și poluarea au blocat soarele și au lăsat un miros puternic de ars în unele părți ale orașului, în timp ce experții avertizează că amploarea unor poluanți eliberați ar putea fi „fără precedent”. (Întreaga știre AICI)

UPDATE 11:10 Șapte morți într-un atac israelian asupra unui sat din estul Libanului

Un atac israelian asupra câmpiei Bekaa, un bastion al grupării pro-iraniene Hezbollah din estul Libanului, s-a soldat cu şapte morţi şi 18 răniţi, a anunţat miercuri Ministerul Sănătăţii din Liban.

Potrivit agenţiei de presă ANI, atacul a vizat o casă în care locuieşte o familie de refugiaţi sirieni.

Armata israeliană vizează Valea Bekaa, din est, de la graniţa cu Siria, de la începutul campaniilor sale aeriene de bombardamente împotriva Libanului, declanşate în urmă cu zece zile, şi a desfăşurat deja două operaţiuni cu elicoptere.

Noi atacuri aeriene au vizat miercuri dimineaţă şi suburbiile sudice ale Beirutului, bastionul Hezbollahului, după un avertisment din partea Israelului adresat populaţiei, a informat agenţia oficială libaneză. Un fum negru dens se ridică din zona vizată, din care o mare parte a locuitorilor a fugit, potrivit imaginilor AFP.

Aceste raiduri au loc după un atac la răsăritul soarelui asupra unui cartier dens populat din Beirut.

UPDATE 10:28 Patru răniți în atacuri cu drone în Dubai

Patru persoane au fost rănite, miercuri, în urma unor atacuri cu drone în Dubai, potrivit biroului de presă al guvernului emiratului.

Două drone ar fi căzut în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai în urmă cu puțin timp. Doi cetățeni ghanezi și un cetățean din Bangladesh au suferit răni ușoare, în timp ce un cetățean indian a suferit „răni moderate”.

Traficul aerian funcționează normal, au precizat autoritățile.

UPDATE 10:18 Iranul nu vrea război cu vecinii

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a reiterat că Iranul nu are intenția de a intra în conflict cu vecinii săi, transmite SkyNews.

Regimul a vizat doar bazele de unde sunt lansate atacuri asupra teritoriului iranian, a declarat președintele într-o convorbire telefonică cu prim-ministrul pakistanez, Shebaz Sharif, potrivit unei declarații iraniene.

Cu toate acestea, vecinii Iranului l-au acuzat în repetate rânduri că a vizat infrastructura civilă și au raportat, de asemenea, mai multe victime civile.

Pezeshkian, un moderat relativ în cadrul guvernului autoritar al Iranului, a avertizat lumea să „acorde atenție și să abordeze principalii factori care stau la baza acestui război impus”, deoarece, în caz contrar, ordinea globală „ar deveni haotică și instabilă”.

UPDATE 10:00 140 de militari americani, răniţi în 10 zile de atacuri în conflictul cu Iranul

Pentagonul a declarat marţi că aproximativ 140 de membri ai armatei americane au fost răniţi în timpul celor 10 zile de atacuri susţinute legate de conflictul cu Iranul.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că printre răniţi se află opt soldaţi cu răni care le pun viaţa în pericol şi care primesc îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

Această actualizare oferă cea mai clară imagine de până acum în privinţa victimelor americane legate de operaţiunea Epic Fury, care până luni a dus la moartea a şapte soldaţi americani, scrie Politico.com.

„De la începutul operaţiunii Epic Fury, aproximativ 140 de membri ai armatei americane au fost răniţi în timpul celor 10 zile de atacuri susţinute”, a declarat Parnell într-un comunicat.

„Marea majoritate a acestor răni au fost minore, iar 108 militari s-au întors deja la datorie”, a precizat Pentagonul.

Anterior, Reuters relatase că până la 150 de soldaţi americani au fost răniţi în războiul cu Iranul, citând două persoane familiarizate cu acest subiect, în timp ce până atunci Pentagonul anunţase doar că opt soldaţi americani au fost răniţi grav.

Update 09:25 Două nave, lovite de „proiectile necunoscute” în strâmtoarea Ormuz

Două nave au fost lovite miercuri de „proiectile necunoscute" în zona strâmtorii Ormuz, informează agenţia de securitate maritimă britanică UKMTO, relatează AFP şi Reuters, preluat de Agerpres.

Una dintre nave a fost lovită în strâmtoarea Ormuz, iar „proiectilul necunoscut" a provocat un incendiu la bord.

Cargoul, care se afla la 11 mile nautice nord de Oman, „a cerut ajutor şi echipajul este pe cale să evacueze nava", a adăugat UKMTO.

Tot UKMTO a anunţat mai devreme că, în apropiere de strâmtoarea Ormuz, un portcontainer a fost avariat de un „proiectil necunoscut" la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emiratele Arabe Unite, care nu a provocat victime.

„Amploarea pagubelor este în prezent necunoscută, dar face obiectul unei anchete a echipajului", a mai precizat agenţia, adăugând că membrii echipajului celei de-a doua nave sunt în siguranţă.

UPDATE 09:15 Mojtaba Khamenei, în afara oricărui pericol, după ce a fost rănit în timpul raidului din 28 februarie

Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, este în afara oricărui pericol în ciuda rănilor sale, a afirmat miercuri fiul preşedintelui iranian pe contul său de Telegram, relatează Le Figaro.

„Am auzit informaţii potrivit cărora domnul Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit. Am întrebat nişte prieteni care au relaţii. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr şi în siguranţă”, a scris Yousef Pezeshkian, care este şi consilier al guvernului.

Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în timpul raidului care l-a ucis pe tatăl său în prima zi a ofensivei israeliano-americane, pe 28 februarie, dar nu se cunosc detalii despre gravitatea rănilor sale şi nu a mai apărut în public de atunci.

La trei zile după ce Mojtaba Khamenei i-a succedat tatălui său asasinat în funcţia de lider suprem al Iranului, acesta nu a apărut în niciun videoclip sau în public şi nici nu a emis vreo declaraţie scrisă, notează The New York Times.

Unul dintre motive este îngrijorarea că orice comunicare ar putea dezvălui locaţia sa şi l-ar putea pune în pericol, potrivit a trei oficiali iranieni care au vorbit sub condiţia anonimatului. Dar un alt factor este că Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit în prima zi a atacului Israelului şi al Statelor Unite, au spus ei.

UPDATE 09:05 Macron îi cheamă la discuții pe liderii din G7

Emmanuel Macron va organiza miercuri o reuniune G7 pentru a discuta despre „consecinţele economice” ale războiului din Iran, în special „situaţia energetică” şi „măsurile de atenuare a acestora”, a anunţat marţi Palatul Élysée, transmite AFP.

„Aceasta va fi prima discuţie pe această temă între membrii G7. Coordonarea economică este o problemă cheie pentru a avea un răspuns eficient şi util la situaţie”, a adăugat Palatul Élysée, Franţa deţinând preşedinţia G7 în acest an. (Întreg articolul AICI)

UPDATE 09:00 Șeful poliției iraniene avertizează că orice protestatar va fi tratat ca un „inamic”

„Dacă cineva iese în stradă la cererea inamicului, nu îl vom mai considera un simplu protestatar, ci un inamic. Şi îl vom trata la fel ca pe un inamic. Toate forţele noastre stau cu degetul pe trăgaci", a declarat marţi şeful poliţiei naţionale, Ahmad-Reza Radan, în comentarii difuzate de televiziunea de stat IRIB.

Mai devreme marţi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un nou apel către iranieni să se revolte împotriva guvernului lor. Israelul şi Statele Unite duc „un război istoric pentru libertate", a scris el într-un mesaj adresat poporului iranian.

„Aceasta este o oportunitate unică în viaţă pentru voi de a înlătura regimul ayatollahilor şi de a vă câştiga libertatea", a insistat Netanyahu, adăugând: "Aţi cerut ajutor şi ajutorul a sosit".

Preşedintele american Donald Trump i-a încurajat de asemenea în repetate rânduri pe iranieni să vadă atacurile americano-israeliene ca pe o oportunitate de a răsturna conducerea de la Teheran.

UPDATE 07:54 Israel: Costurile războiului cu Iranul sunt preţul pentru pacea în Orientul Mijlociu

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat marţi, în faţa unor lideri de afaceri americani reuniţi la întâlnirea Yale CEO Caucus, că înţelege îngrijorările mediului de afaceri privind costurile războiului împotriva Iranului, dar a susţinut că acestea reprezintă un preţ necesar pentru ”un viitor mai bun pentru Orientul Mijlociu”, transmite CNBC.

Herzog a descris conflictul, lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, drept ”un moment major pentru regiune”, care s-a unit în mare măsură împotriva Iranului şi a politicii sale pe care a caracterizat-o drept teroristă.

UPDATE 07:40 Israelul a lansat un atac asupra Beirutului, capitala Libanului

Atacurile israeliene au vizat miercuri un bloc de apartamente din centrul Beirutului, a anunţat presa de stat libaneză, marcând al doilea atac din oraş în ultimele zile, scrie Reuters.

Nu au existat comentarii imediate din partea armatei israeliene şi nici rapoarte despre victime.

Un atac anterior din Beirut a ucis cinci membri ai Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran duminică.

Libanul a fost atras şi mai mult în conflictul regional după ce Hezbollah, susţinut de Iran, a deschis focul asupra Israelului, spunând că se răzbună pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

UPDATE 07:17 Eliberare fără precedent de petrol

Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă la scară largă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită.

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) ia în considerare o eliberare fără precedent de rezerve strategice ca răspuns la creşterea preţurilor petrolului brut, potrivit AFP.

Liderii G7 urmează să se întâlnească miercuri prin videoconferinţă pentru a discuta impactul economic al conflictului, care duce la scăderea drastică a preţurilor petrolului şi ameninţă să paralizeze economia globală.

UPDATE 07:14 Navă avariată de un proiectil în zona strâmtorii Ormuz

O navă container a fost avariată de un proiectil necunoscut în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a anunţat miercuri Organizaţia Maritimă şi de Transport Britanic (UKMTO).

„Căpitanul unei nave container a raportat că nava a suferit daune cauzate de un proiectil probabil necunoscut”, a declarat agenţia.

Incidentul s-a produs la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emirate, foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz. Nu au existat victime, iar echipajul este în siguranţă, a adăugat UKMTO.