Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 14-a zi. „Iranul va răzbuna sângele martirilor săi, va ține Strâmtoarea Ormuz închisă și va continua să atace bazele americane din Orientul Mijlociu”. Asta a transmis noul lider iranian, transmite știrileprotv.ro.

La scurt timp după aceast anunț, premierul israelian a dat de înțeles că și noul lider ar fi fost eliminat. Mai mult, Benjamin Netanyahu spune că Israelul și Statele Unite lucrează la înlăturarea întregului regim.

Oficial, Iranul respinge acuzațiile Washingtonului și neagă că ar fi amplasat mine în strâmtoarea Ormuz.

UPDATE 13:10 Trump spune că Iranul este aproape de capitulare

Preşedintele american Donald Trump le-a spus liderilor G7 într-o discuţie online de miercuri că Iranul este „pe cale să capituleze", relatează Axios vineri citând trei oficiali din ţări G7 care au fost puşi la curent despre conţinutul convorbirii.

Potrivit Axios, Trump le-a spus aliaţilor că a „scăpat de cancerul care ne ameninţa pe toţi", lăudându-se în acelaşi timp cu rezultatele Operaţiunii "Epic Fury" în convorbirea cu liderii G7 de miercuri dimineaţă.

UPDATE 12:40 Larijani: Atacul de la Teheran este un semn de disperare

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat vineri că presupusul atac din timpul marșului de Ziua Quds de la Teheran, organizat în sprijinul Palestinei și împotriva Israelului, este un semn al „slăbiciunii” Teheranului.

„Problema cu [președintele Statelor Unite, Donald] Trump este că nu este suficient de inteligent pentru a înțelege că națiunea iraniană este o națiune matură, puternică și hotărâtă”, a declarat Larijani, despre care se spune că a participat la eveniment, pentru mass-media iraniană. „Cu cât exercită mai multă presiune asupra poporului, cu atât voința acestuia devine mai puternică”, a adăugat el. Statele Unite și Israelul nu și-au asumat responsabilitatea pentru atac, însă armata israeliană a emis anterior ordine de evacuare pentru anumite zone din capitala Iranului, informează Baha

UPDATE 12:15 O treia rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc

O rachetă lansată din Iran a fost distrusă de mijloacele NATO, a anunţat vineri Ministerul Apărării din Turcia, potrivit BBC. Este al treilea astfel de incident de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu prin atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi riposta Teheranului.

„O muniţie balistică lansată din Iran şi care a intrat în spaţiul aerian turc a fost neutralizată de resursele aeriene şi de apărare antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mediteranei”, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe X. Acesta afirmă că „toate măsurile necesare sunt luate în mod decisiv” împotriva ameninţărilor la adresa ţării şi a spaţiului său aerian.

UPDATE 12:03 Explozii în Teheran în apropierea unui eveniment pro-palestinian

Mai multe explozii au zguduit vineri centrul Teheranului, în apropierea zonelor în care avea loc un miting, au relatat mass-media iraniene. Mulțimile s-au adunat pentru marșul de Ziua Quds, care se organizează anual în sprijinul Palestinei și împotriva Israelului. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, ar fi prezent la eveniment. Armata israeliană a emis astăzi ordine de evacuare pentru anumite zone din Teheran, afirmând că va ataca infrastructura militară iraniană. În prezent, nu există informații cu privire la eventuale victime, scrie Baha.

UPDATE 11:44 Patru americani au murit în accidentul aviatic din Irak, confirmă armata SUA

Patru dintre cei șase membri ai echipajului au murit în accidentul unui avion de realimentare în Irak, a confirmat Comandamentul Central al SUA, care supraveghează operațiunile din Orientul Mijlociu.

Accidentul a avut loc ieri la ora 14:00, a declarat forța militară, adăugând că eforturile de salvare sunt în curs.

Ultimele informații despre incident, despre care am raportat mai devreme (vezi postarea noastră de la ora 8:15), reiterează, de asemenea, că pierderea aeronavei „nu s-a datorat focului inamic sau focului prietenos”.

Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare, a declarat Comandamentul Central al SUA, scrie Sky News.

Identitatea membrilor echipajului decedați nu va fi dezvăluită timp de 24 de ore după ce rudele apropiate au fost informate.

Rezistența Islamică din Irak, un grup umbrelă al agenților iranieni, și-a asumat responsabilitatea pentru doborârea avionului. Însă revendicările anterioare ale grupului în război s-au dovedit a fi dubioase.

UPDATE 11:00 Noi explozii în Dubai

Vineri dimineață au fost raportate explozii în Dubai: un fum negru și dens s-a ridicat deasupra orizontului centrului financiar, după ce autoritățile au descris un incendiu într-o zonă industrială a orașului-stat.

Un incendiu a fost observat în cartierul Al Quoz din Dubai, iar trecătorii s-au adunat pentru a privi fumul de la incendiu, relatează Associated Press.

Biroul de presă din Dubai, care emite comunicate pentru guvernul său, a postat pe X că „resturile unei interceptări reușite au provocat un incident minor la fațada unei clădiri din centrul Dubaiului”.

Acesta a afirmat că nu au existat răniți, deși fumul negru s-a ridicat deasupra orizontului până la hotelul de lux Burj al-Arab, în formă de velă.

UPDATE 10:30 Întreruperea aproape totală a internetului în Iran intră în a 14-a zi

Organizația de supraveghere a securității cibernetice Netblocks afirmă că întreruperea aproape totală a internetului în Iran continuă pentru a 14-a zi. Conectivitatea globală la internet rămâne la 1% din nivelurile normale, afirmă organizația.

UPDATE 10:00 IDF susține că a lovit baza centrală de apărare aeriană a Iranului

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au susținut vineri că au lovit o bază centrală de apărare aeriană iraniană în Teheran, împreună cu alte infrastructuri. Într-o postare pe X, armata israeliană a raportat ultimele lovituri asupra Teheranului, Shirazului și Ahvazului, susținând distrugerea unui depozit subteran de rachete balistice „destinate lansării către statul Israel”.

În plus, IDF a confirmat că a vizat „numeroase locații utilizate pentru producția de diverse mijloace de luptă”. Armata israeliană a afirmat că a vizat mai multe organisme ale regimului din Ahvaz, inclusiv sediul forțelor terestre ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

UPDATE 09:35 Alertă la o mare bază militară din Turcia, unde SUA au zeci de bombe nucleare

Sirenele au răsunat la primele ore ale zilei de vineri la baza aeriană Incirlik din Turcia, după ce două rachete balistice îndreptate spre teritoriul turc au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO.

Ştirea originală, în engleză, nu precizează ora la care a avut loc incidentul din provincia Adana, nici alte detalii. Presa locală afirmă că sirenele au sunat în jurul orei locale 03:25 a.m. (00.25 GMT), timp de cinci minute, iar în reţelele sociale au circulat materiale video cu un obiect în flăcări care cade din aer.

UPDATE 09:30 Două conducte alternative asigură fluxul de petrol din Golf

Închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz a adus brusc în prim-plan două conducte alternative de transport al petrolului din Golf, una în Arabia Saudită şi alta în Emiratele Arabe Unite, relatează CNBC.

Prima este reţeaua de conducte Est–Vest a Arabiei Saudite, cunoscută şi sub numele de Petroline. Sistemul, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, transportă petrol brut prin Arabia Saudită, conectând Abqaiq, situat pe coasta estică bogată în petrol a regatului, cu portul Yanbu de la Marea Roşie.

A doua conductă, mai mică, este conducta de petrol Abu Dhabi (ADCOP), cunoscută şi sub numele de conducta Habshan–Fujairah. Aceasta se întinde pe aproximativ 400 de kilometri, de la instalaţiile petroliere de la Habshan până la portul Fujairah, şi poate transporta circa 1,5 milioane de barili pe zi, cu o capacitate maximă raportată de aproape 1,8 milioane de barili zilnic.

UPDATE 08:55 Qatar nu a oprit producția de gaze pentru a influența prețurile

Qatarul a respins afirmațiile apărute în unele secțiuni ale mass-media israeliene potrivit cărora ar fi oprit producția de GNL pentru a influența prețurile energiei în SUA, calificând aceste acuzații drept o încercare de a „crea o ruptură” între Qatar și SUA.

Într-o declarație făcută joi, un înalt oficial qatarez a declarat că „Qatarul va acorda întotdeauna prioritate siguranței populației în detrimentul câștigurilor politice sau economice”.

„Nu este o surpriză că purtătorii de cuvânt neoficiali ai prim-ministrului [israelian] Netanyahu încearcă să exploateze această perioadă de instabilitate globală pentru a semăna și mai multă tensiune și diviziune în regiune”, a spus oficialul.

UPDATE 08:20 Trump: Distrugem complet regimul iranian

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a insistat că țara sa și Israelul „distrug complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte moduri”, în ciuda unor rapoarte media care susțin contrariul. „Marina iraniană a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt decimate, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului”, a scris Trump pe Truth Social. „Priviți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în toată lumea timp de 47 de ani, iar acum eu... îi ucid pe ei. Ce mare onoare este să fac asta!” Postarea lui Trump a apărut după ce mai multe mass-media au raportat că operațiunea SUA și Israelului împotriva Iranului nu are succesul anticipat și ar putea dura mai mult decât se aștepta, scrie agenția de știri Baha.

UPDATE 08:00 Doborârea avionului militar de realimentare american, revendicată de o grupare irakiană susţinută de Iran

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare umbrelă a facţiunilor armate susţinute de Iran, a revendicat responsabilitatea pentru doborârea avionului militar american de realimentare în vestul Irakului, joi, relatează Reuters.

Gruparea a declarat într-un comunicat că a doborât aeronava KC-135 ”în apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”. Armata SUA a transmis anterior că incidentul nu este rezultatul ”unui tir ostil sau al unui tir inamic”.

UPDATE 07:26 Macron confirmă moartea unui soldat francez în Irak

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat că un soldat francez a murit și alți câțiva au fost răniți în urma unui atac cu drone asupra unei baze din provincia Erbil din Irak, utilizată de forțele kurde și trupele coaliției.

Prezența lor în Irak face parte din cadrul strict al luptei împotriva terorismului„, a spus Macron, menționând că conflictul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul nu poate justifica atacurile asupra soldaților francezi. Macron a calificat atacul drept ”inacceptabil", spunând că Franța a trimis trupe în Irak ca parte a coaliției internaționale care luptă împotriva Statului Islamic din 2015, scrie agenția de știri Baha.

UPDATE 06:51Un avion american de realimentare cu carburant în zbor s-a prăbuşit în vestul Irakului

Armata americană confirmă joi pierderea unui avion de realimentare în zbor cu carburant de tip KC-135, în vestul Irakului, şi precizează că ”este la curent cu pierderea” aeronavei, potrivit Comandamentului Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), relatează AFP.

Incidentul a avut loc ”într-un spaţiu aerian prieten în timpul Operaţiunii Epic Fury”, potrivit CENTCOM. Două aeronave au fost implicate.

Una s-a prăbuşit, iar celălaltă a putut ateriza în deplină siguranţă. Forţele americane dau asigurări că ”operaţiuni de căutare şi salvare sunt în curs” în vederea căutării echipajului.

Incidentul nu este rezultatul ”unui tir ostil sau al unui tir inamic”.

UPDATE 06:45 Trump spune că noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar ”afectat”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată, fostul lider suprem, a fost ucis în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, este în viaţă, dar ”afectat”, relatează Reuters.

Khamenei nu a fost văzut de iranieni de la alegerea sa, duminică, de către o adunare clericală, iar primele sale comentarii au fost citite joi de un prezentator de televiziune.

Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război. ”Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii ”The Brian Kilmeade Show” de la Fox News. Declaraţiile sale au fost publicate de Fox News joi seara.