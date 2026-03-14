Statele Unite își intensifică operațiunile militare în Orientul Mijlociu. Încă 5.000 de soldați și mai multe nave de război vor fi trimise în regiune, transmite știrileprotv.ro.

În plus, administrația de la Washington oferă o recompensă de 10 milioane de dolari în schimbul informaţiilor despre soarta liderilor iranieni.

Sunt 2 săptămâni de război, iar Teheranul continuă să atace în toate direcțiile, inclusiv cu ajutorul grupării Hezbollah, din Liban. În cursul nopții, armata israeliană a continuat să atace capitala Teheran, iar Iranul a ripostat cu noi rachete și drone.

UPDATE 09:10 Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a îndemnat sâmbătă aliatul său Iranul să înceteze atacurile împotriva vecinilor săi din Golf, ca represalii pentru loviturile americano-israeliene asupra sa, relatează AFP.

„În timp ce afirmă dreptul Republicii Islamice Iran de a răspunde acestei agresiuni prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele şi dreptul internaţional, mişcarea îşi îndeamnă fraţii din Iran să nu vizeze ţările vecine", a scris gruparea teroristă Hamas pe Telegram.

Hamas a cerut, de asemenea, comunităţii internaţionale „să lucreze pentru a pune capăt imediat" războiului în curs.

UPDATE 08:50 Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că obiectivele Statelor Unite şi ale Israelului în Iran „ar putea fi puţin diferite”, în timp ce războiul SUA-Israel cu Iranul a intrat în a treia săptămână, conform CNN.

„Ei bine, cred că ar putea fi puţin diferite, presupun; este o ţară diferită de a noastră. Dar el vă va spune că nu a existat niciodată o putere precum puterea Statelor Unite”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a urca la bordul Air Force One.

Întrebat de reporteri dacă vorbeşte zilnic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, preşedintele a răspuns: „Vorbesc cu el des”.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Israelul afirmă că a continuat să lovească Iranul şi în cursul serii de vineri, ora locală, inclusiv puncte de control ale securităţii iraniene în Teheran, clădiri guvernamentale şi depozite de armament militar.

Loviturile, soldate cu pagube, au vizat mai multe orașe din nordul și centrul Isarelului. Gardienii Revoluției din Iran spun că atacurile au fost lansate cu sprijinul grupării Hezbollah, din Liban.