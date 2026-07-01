Cinci persoane au fost rănite miercuri dimineață la Salonic, în nordul Greciei, după o serie de atacuri cu dispozitive incendiare artizanale îndreptate împotriva locuințelor a trei membri sau foști membri ai partidului de guvernământ Noua Democrație, au anunțat autoritățile elene.

Potrivit poliției, atacurile au avut loc în decurs de aproximativ 15 minute și au vizat reședințele președintelui comitetului executiv al formațiunii, Zisis Ioakimovic, ale fostului deputat Savvas Anastasiades, precum și ale fostei candidate Afroditi Nestora, transmite digi24.ro.

În timpul ultimului atac, cinci persoane au fost rănite, inclusiv Afroditi Nestora și părinții acesteia, care au fost transportați la spital. De asemenea, patru vehicule din garajul imobilului au fost cuprinse de flăcări.

Dispozitivele utilizate erau, potrivit anchetatorilor, improvizate din mici butelii de gaz butan. Poliția suspectează că toate atacurile au fost comise de aceiași autori și a deschis o anchetă amplă, coordonată de poliția antiteroristă, analizând inclusiv imagini video din zonă pentru identificarea făptașilor.

Guvernul de la Atena a condamnat ferm incidentele. Purtătorul de cuvânt al executivului, Pavlos Marinakis, a declarat că atacurile au fost coordonate într-un interval scurt de timp și a cerut identificarea și arestarea rapidă a responsabililor.

„Când arunci canistre cu benzină asupra mașinilor și caselor, accepți posibilitatea ca oamenii să moară”, a avertizat oficialul grec.

Și partidele de opoziție au condamnat violențele, în timp ce autoritățile investighează posibile legături cu grupări de extremă stânga sau anarhiste, cunoscute pentru astfel de acțiuni în Grecia, care deși frecvente, rareori duc la victime.