Un episod dramatic zguduie conducerea Republicii Islamice Iran, după ce Mojtaba Khamenei ar fi supraviețuit în mod miraculos unui atac aerian care a distrus reședința sa și ar fi provocat moartea tatălui său, Ali Khamenei, alături de alți membri importanți ai conducerii, scrie hotnews.ro.

Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, Mojtaba Khamenei a fost ținta directă a unui raid coordonat, în care ar fi fost implicate forțe americane și israeliene. Momentul care i-ar fi salvat viața pare desprins dintr-un scenariu cinematografic: acesta ieșise la o plimbare în grădină cu doar câteva minute înainte ca reședința sa să fie lovită de rachete balistice de tip Blue Sparrow, la ora locală 09:32, pe 28 februarie.

Detaliile atacului au fost dezvăluite de Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul liderului suprem, într-un discurs susținut în fața clericilor de rang înalt și a comandanților din cadrul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Aceasta ar fi prima relatare detaliată din interiorul complexului lovit.

Conform declarațiilor, impactul rachetelor a fost devastator, distrugând complet clădirea și provocând pierderi semnificative în rândul elitei politice și militare iraniene. Informațiile publicate au fost ulterior confirmate de surse apropiate situației, ceea ce amplifică gravitatea evenimentului.