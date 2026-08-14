Planul Franței de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale a fost blocat de Consiliul Constituțional. Măsura, susținută de președintele Emmanuel Macron, a fost considerată de instanță o atingere disproporționată adusă libertății de exprimare și comunicare.

Unul dintre principalele motive invocate de Consiliul Constituțional este modul în care ar fi fost verificată vârsta utilizatorilor. Pentru aplicarea interdicției, platformele ar fi trebuit să stabilească dacă persoana care încearcă să acceseze serviciul are cel puțin 15 ani.

Judecătorii au atras atenția că acest mecanism ar afecta, implicit, toți utilizatorii, inclusiv adulții, care ar fi obligați să își dovedească vârsta pentru a putea accesa anumite platforme, transmite digi24.ro.

Instanța a constatat că legea nu stabilea suficient de clar condițiile și limitele în care urma să fie realizată verificarea.

Macron vrea o nouă variantă a legii

După decizia Consiliului Constituțional, Emmanuel Macron i-a cerut premierului Sébastien Lecornu să elaboreze un nou text legislativ, care să țină cont de obiecțiile formulate de instanță.

Președinția franceză susține că Macron rămâne hotărât să introducă măsura înainte de primăvara anului 2027, când în Franța sunt programate alegeri prezidențiale.

Franța intenționa să devină prima țară europeană care introduce o asemenea interdicție pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australiei.

Australia a mers și mai departe

Australia a introdus în decembrie o interdicție pentru persoanele sub 16 ani, devenind prima țară din lume care a adoptat o astfel de măsură. Restricțiile vizează platforme precum Facebook, TikTok și YouTube.

În Franța, însă, proiectul a întâmpinat obstacole constituționale înainte de a putea intra în vigoare.

Macron se află la al doilea mandat prezidențial și nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv.