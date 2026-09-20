Decizia vizează acuzațiile privind încălcarea confidențialității copiilor și ar putea menține TikTok sub o supraveghere suplimentară.

Judecătorul federal George H. Wu din California a respins vineri solicitarea de anulare a unui ordin existent prin care sunt stabilite măsuri de protecţie a vieţii private pentru utilizatorii cu vârsta sub 13 ani.

Ordinul a fost impus iniţial companiei Musical.ly, predecesoarea TikTok, achiziţionată ulterior de ByteDance, potrivit Bloomberg, citat de News.ro.

Magistratul a apreciat că nici TikTok, nici guvernul american nu au demonstrat că obligaţiile prevăzute nu mai sunt necesare.

Hotărârea ar putea afecta o parte a acordului de 400 de milioane de dolari încheiat în august între TikTok şi guvernul SUA. Înțelegerea vizează soluţionarea acuzaţiilor privind protecţia datelor copiilor, formulate în timpul administraţiei Biden.

Din suma totală, 100 de milioane de dolari depind direct de decizia instanței, fiind condiţionaţi de anularea ordinului anterior.

Modificările structurii de proprietate, măsurile companiei pentru respectarea regulilor şi cel mai recent acord cu autorităţile nu demonstrează că TikTok a respectat în mod substanţial ordinul existent, a considerat Wu.

El a mai spus că protecţiile prevăzute de acesta sunt în continuare necesare şi a indicat că intenţionează să menţină supravegherea judiciară asupra practicilor platformei privind confidenţialitatea utilizatorilor.

Această decizie reprezintă o nouă complicaţie pentru operaţiunile TikTok din SUA, după mai mulţi ani de examinare din partea autorităţilor în legătură cu proprietarul chinez al platformei.

Un acord finalizat în ianuarie între administraţia Trump şi ByteDance a transferat o parte din operaţiunile TikTok din SUA către investitori americani, pentru a soluţiona o dispută separată privind proprietatea şi activitatea platformei în ţară.

Hotărârea rămâne deocamdată provizorie, o audiere privind solicitarea guvernului fiind programată pentru 21 septembrie, transmite Hotnews.ro.