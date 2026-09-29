Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, afirmă că Statele Unite vor părăsi în cele din urmă Orientul Mijlociu după ce au suferit „lovituri dureroase” în strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul conflictului dintre Teheran și Washington, scrie AFP.

Liderul iranian, care nu a fost văzut în public după numirea lui, în martie, la conducerea Republicii Islamice, a făcut aceste afirmații într-un comunicat, difuzat de televiziunea de stat.

„Astăzi, după ce au suferit lovituri dureroase din partea bravilor luptători și a gardienilor strâmtorii Ormuz, ei (dușmanii) nu se mai aventurează dincolo de Marea Arabiei”, a declarat luni Mojtaba Khamenei, în comunicat, fără însă a menționa în mod explicit Statele Unite.

„De fiecare dată când și-au asumat acest risc, nu au făcut decât să-și aducă prejudicii. Nu va dura mult până când și Marea Arabiei se va elibera de prezența lor”, a continuat Mojtaba Khamenei, conform declarațiilor atribuite lui.

Marea Arabiei, care se întinde de la Peninsula Arabică spre India, mai la est, este punctul de trecere maritim obligatoriu pentru ca navele să se poată apropia de coastele iraniene și de strâmtoarea Ormuz.

Iranul și Statele Unite își dispută controlul asupra strâmtorii, deoarece aceasta constituie o rută maritimă strategică: o cincime din hidrocarburile mondiale treceaeu pe acolo înainte de război.

Teheranul a blocat această rută imediat după declanșarea războiului, pe 28 februarie, de către Israel și SUA, ceea ce a contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului. Washingtonul a ripostat instituind o blocadă navală asupra porturilor iraniene, transmite Hotnews.