Președintele belarus se oferă să-l ducă personal pe Volodimir Zelenski la Moscova, pentru o întâlnire cu liderul de la Kremlin. Alexandr Lukașenco spune că îi poate garanta securitatea președintelui ucrainean, însă Zelenski i-a răspuns ironic că nu este o valiză pe care să o ia și să o ducă la Moscova. În schimb, îi propune ca, dacă tot vrea să-l însoțească, să vină împreună cu Putin la Kiev.

Într-un interviu pentru presa belarusă, Aleksandr Lukașenko a încercat să se prezinte drept un posibil intermediar în negocierile de pace. Liderul de la Minsk s-a oferit să-l însoțească pe Volodimir Zelenski la Moscova, pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, susținând că îi poate garanta securitatea.

Aleksandr LUKAȘENKO, PREȘEDINTELE BELARUSULUI: „-Putin a spus la un moment dat, o cerință imposibilă: „Dacă Zelenski vrea, să vină la Moscova”.

-Da, este o cerință imposibilă.

-Eu și Volodimir Zelenski am putea să ne urcăm împreună în avion și să zburăm la Moscova. Înțelegeți? Noi doi. Eu, în calitate de garant al securității lui. Aș putea să mă urc cu el în avion, să zburăm la Moscova, să ne așezăm și să discutăm.”

Oferta nu l-a impresionat însă pe președintele ucrainean.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „El propune să mă ia cu el. Eu ce sunt, o valiză? Să mă urce în avion și să zboare cu mine la Moscova? De ce? Să-l ia Lukașenko pe Putin și să vină cu el la Kiev. Și noi le garantăm o primire în siguranță. Doar este vorba despre negocieri.”

Zelenski a explicat că o asemenea vizită nu are sens în condițiile în care Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean a exclus atât o întâlnire la Moscova, cât și una la Kiev, spunând că astfel de inițiative nu apropie sfârșitul războiului.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Ne aflăm în stare de război. Nu ne putem întâlni la Moscova, nu ne putem întâlni la Kiev. Înțelegem toate aceste lucruri. Astfel de inițiative neserioase doar umplu spațiul informațional și nu apropie sfârșitul războiului.”

Propunerea lui Lukașenko vine în contextul eforturilor diplomatice pentru oprirea războiului. Liderul belarus a sugerat că negocierile ar putea fi purtate în trei – Rusia, Ucraina și Belarus – fără implicarea europenilor. Rolul de mediator pe care încearcă să și-l atribuie Lukașenko este însă controversat. Belarusul a permis armatei ruse să folosească teritoriul său pentru invadarea Ucrainei, în februarie 2022, și a rămas unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kremlinului. Lukașenko conduce Belarusul din 1994 și a susținut constant poziția Moscovei în războiul împotriva Ucrainei.