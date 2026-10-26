Președintele de stânga al Braziliei, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a fost reales după o campanie electorală aprigă, învingându-l pe rivalul său de dreapta, Flávio Bolsonaro, notează BBC.

Este a patra victorie a lui Lula într-un scrutin prezidențial, după două mandate de președinte, din ianuarie 2003 până în decembrie 2010 și apoi din nou din ianuarie 2023.

Însă drumul spre victoria sa în turul doi de duminică nu a fost unul ușor.

Bolsonaro îl învinsese pe Lula în prima rundă, pe 4 octombrie, și puțini credeau că ar fi posibil să schimbe rezultatul în doar trei săptămâni.

De asemenea, el a contracarat o tendință mai largă din America Latină, unde alegătorii i-au pedepsit pe cei aflați la putere și s-au îndreptat spre dreapta. În întreaga regiune, țări mai mari precum Argentina, Chile și Columbia au acum lideri conservatori la conducere.

Campania lui Lula a demarat în forță după înfrângerea din primul tur, determinată de demonstrații stradale și de o campanie masivă pe rețelele de socializare.

Fostul metalurgist, care a fost figura dominantă a stângii braziliene încă de la prima sa candidatură la președinție în 1989, se confruntă totuși cu cel mai dificil peisaj politic de la preluarea mandatului în 2003.

Noul său mandat, care urmează să înceapă pe 5 ianuarie 2027, va fi pus în fața unor constrângeri semnificative pe plan intern și internațional, inclusiv animozitatea președintelui american Donald Trump.

Deși Trump nu l-a susținut direct pe rivalul lui Lula, Flávio Bolsonaro, administrația sa ar fi preferat să vadă un conservator la conducerea acestei țări cu 213 milioane de locuitori.

Casa Albă consideră America Latină o zonă de influență americană, administrația Trump fiind dornică să aibă la putere lideri care să-i susțină politicile, inclusiv în domeniul apărării, securității și comerțului.

De asemenea, este dornică să reducă influența Chinei în emisfera vestică.

Brazilia, care este bogată în petrol și deține a doua cea mai mare rezervă de minerale rare din lume, este singura țară mare din America de Sud care nu este guvernată de un lider de dreapta, Lula fiind considerat prietenos cu China.

Flávio Bolsonaro promisese că va alinia Brazilia mai strâns cu Washingtonul, în timp ce Lula avertizase SUA să nu se amestece în alegeri .

În timp ce susținătorii lui Lula sunt încântați de victoria sa, rezultatul arată că țara rămâne profund divizată, peste 48% dintre alegători alegându-l pe Bolsonaro.

Pe lângă provocarea de a uni o țară atât de profund polarizată, Lula va trebui să guverneze alături de cel mai de dreapta Congres din era democratică a Braziliei.

Partidul Liberal (PL) al lui Bolsonaro a fost partidul care a obținut cele mai mari câștiguri în alegeri.

Și totuși, Partidul Muncitorilor al lui Lula a reușit să organizeze mitinguri uriașe înainte de turul doi, demonstrând sprijinul puternic din partea cetății de care se bucură.

Înainte de alegeri, Lula descria scrutinul drept „o despărțire a apelor pentru Brazilia”.

El a promis că va reduce decalajul dintre polii politici opuși ai Braziliei cu „un nou mod de guvernare”, adăugând într-o transmisiune live pe WhatsApp înainte de alegeri că „această țară nu va mai fi niciodată la fel”.

Deși a oferit puține detalii despre ce ar presupune noul mod de guvernare, el a insistat că va „rămâne ferm în lupta pentru o țară mai dreaptă, cu oportunități pentru toți și politici orientate către nevoile populației”.

Cu un Congres în mare parte ostil, această luptă s-ar putea dovedi mult mai grea pentru liderul veteran – care va împlini 85 de ani până la sfârșitul celui de-al patrulea mandat – decât în ​​​​cele trei mandate anterioare, scrie Hotnews.