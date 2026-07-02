Luna iunie a fost una dintre cele mai călduroase înregistrate vreodată, iar efectele se văd tot mai clar și în oceanele lumii.

Potrivit cercetătorilor de la centrul european Copernicus, temperatura medie a suprafeței apei a atins un nou record pentru luna iunie: 21 de grade Celsius.

Specialiștii avertizează că fenomenul El Niño, aflat în expansiune, va încălzi și mai mult apele, iar consecințele sunt grave. Pot fi afectate ecosisteme întregi, recifele de corali sunt în pericol, iar peștii își schimbă rutele de migrație, ceea ce ar putea duce la dezechilibre în pescuit.

În același timp, oceanele absorb tot mai puțin dioxid de carbon. Oamenii de știință avertizează că, în lunile următoare, planeta ar putea înregistra noi recorduri de temperatură, atât în oceane, cât și în atmosfera de la suprafață.