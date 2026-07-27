Luptele din Ucraina trebuie să înceteze, i-a spus președintele Kazahstanului lui Vladimir Putin, în Siberia, în cadrul unui summit ruso-kazah. Liderul de la Astana a atins un punct sensibil: continuarea razboiului duce la pierderea fondului genetic rus.

KASSYM-JOMART TOKAYEV, PREȘEDINTELE KAZAHSTANULUI „Trebuie să recunosc că primesc numeroase semnale din Europa și din Statele Unite ale Americii, despre care v-am informat deja la telefon. Natura acestui conflict nu este deplin clară pentru mulţi, inclusiv pentru noi. Este păcat că mor tineri. Acesta este fondul genetic al popoarelor frățești rus și ucrainean. Poate că a sosit momentul să înghețăm acest conflict și să revenim la Formula Istanbul 2.0, având în vedere că acolo s-au obținut rezultate semnificative.”

Vizibil marcat de vorbele omologului său, liderul de la Kremlin i-a transmis că îl va ține la curent cu evoluția de pe front. Kazahstanul este un aliat al Rusiei, dar nu şi-a exprimat niciodată sprijinul pentru ofensiva Moscovei în Ucraina. Pentru moment, negocierile ruso-ucrainene sunt în impas.