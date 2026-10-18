Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis o reacție fermă după ce mai multe orașe din țară au fost afectate de violențe, incendieri și jafuri. Liderul de la Élysée a avertizat că persoanele implicate în distrugerea clădirilor și a magazinelor vor fi trase la răspundere și a cerut anchete rapide. În paralel, autoritățile pregătesc măsuri de sprijin pentru comercianții afectați și consultări privind nemulțumirile sociale, în special cele ale tinerilor

Macron a condamnat incidentele înregistrate în mai multe orașe, printre care incendierea primăriei din Limoges, atacul asupra biroului de turism din Lyon și pătrunderea în sediul primăriei din Marsilia. Președintele a criticat și atacurile asupra clădirilor publice, precum și magazinele jefuite.

„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie. Cei care au încercat să dărâme Republica vor trebui să răspundă pentru faptele lor”, a declarat Emmanuel Macron.

Șeful statului a precizat că dreptul de a protesta trebuie respectat, însă manifestațiile pașnice nu trebuie confundate cu actele de vandalism. El a cerut autorităților să identifice persoanele implicate în violențe și să le sancționeze conform legii.

Sprijin pentru comercianți și anchete rapide

Macron a transmis un mesaj de susținere polițiștilor, jandarmilor, aleșilor locali și comercianților afectați de confruntări. Premierul Sébastien Lecornu urma să coordoneze o celulă de criză pentru mobilizarea rapidă a ajutoarelor destinate persoanelor și companiilor ale căror proprietăți au fost avariate sau jefuite.

Totodată, președintele a cerut guvernului să analizeze modul în care autoritățile au anticipat și gestionat incidentele. El a solicitat clarificări privind informațiile disponibile înaintea manifestațiilor și a susținut că anchetele trebuie desfășurate cât mai repede.

Prefecții și primarii vor putea lua măsuri punctuale pentru prevenirea unor noi incidente, inclusiv interzicerea anumitor adunări, dacă riscurile o impun.

Macron anunță consultări cu tinerii și partenerii sociali

Președintele francez a recunoscut că nemulțumirile populației trebuie ascultate și a vorbit despre o „anxietate profundă” în rândul tinerilor, legată de viitor, educație, orientare profesională și condițiile de viață.

Potrivit lui Macron, o platformă lansată de Ministerul Educației a adunat peste 100.000 de contribuții. Consultările urmează să continue cu elevi, studenți, profesori, organizații patronale și sindicale, autorități locale și parlamentari, pentru identificarea unor soluții concrete.

Liderul francez a cerut și partidelor politice să condamne fără echivoc violențele și să îndemne la calm, astfel încât revendicările să poată fi discutate în cadrul democratic.

Scumpirea carburanților și a gazelor, legată de conflictul din Golful Persic

În discursul său, Macron a abordat și creșterea prețurilor la combustibili și gaze, pe care a pus-o în legătură cu efectele conflictului din Golful Persic. Președintele a anunțat că va continua demersurile diplomatice în regiune pentru a asigura aprovizionarea Franței cu resurse energetice.

De asemenea, el a menționat discuțiile guvernului cu distribuitorii de carburanți, în încercarea de a face ca eforturile pentru asigurarea aprovizionării să se reflecte și în prețurile plătite de consumatori.

Macron a făcut referire și la alegerile prezidențiale din 2027, criticându-i pe cei care, în opinia sa, încurajează dezordinea pentru a influența dezbaterea politică. Președintele a susținut că revendicările trebuie exprimate prin proteste pașnice și dialog, în timp ce actele de violență trebuie sancționate, transmite Digi24.