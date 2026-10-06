Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au cerut Uniunii Europene să se doteze cu un nou arsenal juridic pentru a acţiona mult mai rapid în caz de război comercial, în special cu China.

Într-o scrisoare adresată șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi care a fost consultată de agenția France Presse, cei doi lideri îşi exprimă dorinţa ca Europa să dispună de un instrument care i-ar permite „dacă este necesar” să meargă până la excluderea imediată de pe piaţă a bunurilor şi serviciilor unei ţări care poartă un război comercial împotriva UE, relatează Agerpres.

China nu este menţionată explicit în această scrisoare, dar este ţara la care se gândesc toţi la Bruxelles, în contextul în care comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic se deplasează la Beijing joi şi vineri pentru a încerca să reechilibreze relaţiile comerciale cu această ţară, comentează AFP.

Propunerile Parisului şi Berlinului sunt concepute pentru un scenariu de război comercial, de exemplu dacă o ţară îşi întrerupe livrările de materii prime.

Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă „să provoace un prejudiciu comparabil cu cel care ne este provocat”, explică o sursă din cadrul guvernul german.

Parisul şi Berlin consideră instrumentele europene actuale prea lente şi lipsite de substanţă, în comparaţie cu arsenalul comercial de care dispun China sau SUA.

Emmanuel Macron şi Friedriech Merz intenţionează să-şi prezinte propunerea la următorul summit al şefilor de stat şi de guvern europeni de la Bruxelles de la jumătatea lunii octombrie.

Aceste măsuri ar urma să se aplice identic tuturor partenerilor comerciali, în conformitate cu regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Alimentează „dezindustrializarea” Europei

Dar principala preocupare a industriei europene rămâne China.

Deficitul comercial al UE cu China este colosal , atingând de anul trecut circa 1 miliard de euro pe zi. Europenii impută practici neloiale Beijingului, care, susţin ei, pun în pericol sectoare industriale întregi precum cel al industriei auto şi cel al industriei chimice.

Deficitul comercial „a atins un punct critic”, a avertizat în septembrie preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând acest „şoc chinezesc” că alimentează „dezindustrializarea” Europei.

Potrivit diplomaţilor europeni, pentru a-şi dezvolta arsenalul de apărare Cei 27 s-ar putea inspira din Secţiunea 301, un dispozitiv american care permite suprataxarea în mod ţintit şi rapid a produselor ţărilor acuzate de practici neloiale, scrie hotnews.ro