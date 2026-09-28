Madonna a revenit pe scena MTV Video Music Awards după o pauză de 23 de ani și a plecat acasă cu cele mai multe trofee, 7 la număr. Taylor Swift a câștigat „Videoclipul anului”, iar Lisa a fost desemnată câștigătoarea categoriei „Cea mai bună piesă pop”. Gala de la Los Angeles a adus și ținute spectaculoase pe covorul roșu.

Madonna a deschis gala alături de Sabrina Carpenter, într-un moment așteptat de fanii artistei de mai bine de două decenii. Cele două au cântat „Bring Your Love”, iar colaborarea le-a adus ulterior și trofeul pentru „Cea mai bună colaborare”.

„-Plecăm după culise să luăm ceva de bău.

-Toată lumea, Madona!”

Madonna a fost și desemnată „Artistul anului”, depășindu-le pe Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars și Sabrina Carpenter. Artista a fost marea câștigătoare a serii și a plecat acasă cu cele mai multe trofee – 7 la număr.

Și Taylor Swift a fost una dintre marile câștigătoare ale serii. Artista a primit trofeul pentru „Videoclipul anului” cu „The Fate of Ophelia”, una dintre cele mai importante categorii ale galei.

Un alt trofeu important a ajuns la Lisa, membra trupei sud-coreene Blackpink. Cântăreața a câștigat premiul pentru „Cea mai bună piesă pop” cu „Dream”.

Iar pe covorul roșu, vedetele au transformat aparițiile într-un adevărat spectacol de modă. Ținutele transparente, rochiile îndrăznețe și lookurile extravagante au atras toate privirile. Printre cele mai comentate apariții s-au numărat cele ale lui Taylor Swift, Teyana Taylor, Raye și Normani.

MTV Musiv Awards este una dintre cele mai importante premii muzicale din America, cu o influență semnificativă asupra scenei muzicale globale, concentrându-se pe videoclipuri muzicale și producții vizuale ale artiștilor.