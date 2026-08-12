Mai sunt doar câteva ore, până la eclipsa totală de Soare, care va putea fi observată din Islanda și Spania. Hotelurile din zonele cu cea mai bună vizibilitate sunt rezervate de mult timp, iar turiștii iau cu asalt cele două țări. Autoritățile locale au luat măsuri speciale de siguranță, în condițiile în care interesul pentru fenomen este uriaș. Pentru protejarea vederii, sunt necesari ochelari speciali pentru eclipsă, cu filtre certificate.

Prima eclipsă totală de soare vizibilă în Europa, în ultimii 27 de ani, este așteptată în țări precum Islanda, Spania, Belgia, Portugalia și Italia.

Emmanuel JEHIN, ASTROFIZICIAN LA UNIVERSITATEA DIN LIEGE: „Eclipsa se limitează la o bandă cu lățimea de 200 de km, din Groenlanda, prin Islanda și până în nordul Spaniei. Acolo, în nordul Spaniei ar fi cea mai bună vizibilitate, acolo va fi eclipsă totală.”



Problema este însă ora la care se va produce fenomenul.



Yael NAZE, ASTROFIZICIAN LA UNIVERSITATEA DIN LIEGE: „Faptul că se petrece la oră atât de târzie complică lucrurile, pentru că, evident, soarele va fi foarte jos la orizont, iar de obicei, partea aceea a orizontului e ocupata de copaci ori clădiri.”



La 40 de grade insuportabile, și sub ameninţarea riscului de incendii de pădure, Spania se pregăteşte pentru eclipsa de soare. Peste 35.000 de polițisti au fost mobilizaţi, în aşteptarea a 6 milioane de curioşi, în cele 660 de locuri oficiale de observare, pregătite de autorități.

Alexei FILIPPENKO, PROFESOR UNIVERSITAR DE ASTRONOMIE: „Pentru oamenii obișnuiți, este pur și simplu un fenomen frumos. Nu trebuie să-și facă prea multe griji în privința aspectelor științifice. Este un fenomen spectaculos, de o frumusețe aparte, și foarte, foarte rar.”



Platformele de călătorii au raportat triplarea căutărilor făcute de străini interesați de rezervări în locuri din nordul Spaniei. De asemenea, aproape toate cele 500.000 de rulote şi caravane disponibile pentru inchiriat, în Spania, au fost rezervate cu mult timp înainte.



„Caut un loc de unde să pot urmări fenomenul în apropiere de Madrid, fără să fiu nevoit să călătoresc, pentru că, potrivit știrilor, este o adevărată nebunie. Vorbeam cu fiul meu, iar el spune că este ceva absolut normal.”



Alții, mai norocoși, au apelat deja la... cunoștințe.



„Eu merg la Tarragona. Am un prieten acolo, lângă plajă, și voi putea să văd fenomenul foarte aproape. Voi prinde începutul, adică, desigur, eclipsa totală. Dar voi vedea doar puțin din ieșirea din eclipsă. Oricum, trebuie să fie minunat. Adică, să vezi întregul inel, să vezi totul... Sunt foarte entuziasmată.”



Comercianții au epuizat, de multe zile, stocurile de ochelari speciali pentru eclipsă.

Telmo FERNANDEZ CASTRO, DIRECTORUL PLANETARIULUI DIN MADRID: „Pentru a privi Soarele, trebuie folosită întotdeauna protecți adecvată, iar cea mai potrivită înseamnă ochelari speciali pentru eclipsă. Aceștia au un material special, cu un filtru care blochează complet radiațiile ce pot afecta vederea.”

Cosmin la meteowall: „În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, în vestul țării și in Transilvania, incepand cu ora 20 si 22, unde Soarele va fi acoperit în proporție de o treime. Din București, fenomenul nu este vizibil.”

Potrivit experților, fenomenul spectaculos nu va putea fi văzut nici în Moldova.