Marea Britanie va crea un nou centru pentru combaterea dezinformării, a manipulării online și a deepfake-urilor atribuite unor state ostile, inclusiv Rusiei. Premierul britanic Andy Burnham a anunțat inițiativa în discursul său la Adunarea Generală a ONU și a menționat că Londra a sprijinit deja Republica Moldova în protejarea alegerilor de interferența rusă, potrivit dpa.

Marea Britanie va crea un nou centru pentru combaterea dezinformării, a manipulării online și a deepfake-urilor atribuite unor state ostile, inclusiv Rusiei. Premierul britanic Andy Burnham a anunțat inițiativa în discursul său la Adunarea Generală a ONU și a menționat că Londra a sprijinit deja Republica Moldova în protejarea alegerilor de interferența rusă.

Noua structură va colabora cu serviciile de informații și poliția

Noul Centru Național pentru Apărarea Informațională va combate campaniile de dezinformare și manipulare online care afectează interesele Marii Britanii.

Potrivit lui Andy Burnham, Marea Britanie și aliații săi s-au confruntat cu un „atac la scară industrială” din partea unor state ostile. Premierul britanic a acuzat agențiile ruse că folosesc boți, site-uri false și articole de presă falsificate pentru a răspândi informații false.

Burnham a mai spus că au fost falsificate elementele de identitate vizuală ale 28 de organizații britanice, inclusiv universități și BBC, iar narațiunile de extremă dreaptă au fost amplificate online.

„Avem dovezi că au încercat să intervină în alegerile generale din 2019”, a declarat premierul britanic.

Noua structură este coordonată inițial de Cancelaria premierului și va colabora cu serviciile de informații, instituțiile guvernamentale, poliția și platformele de socializare.

Burnham: „AI va amplifica amenințarea”

Premierul britanic a susținut că Rusia cheltuiește aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline anual pentru manipularea informațiilor.

Potrivit acestuia, campaniile de dezinformare urmăresc să alimenteze diviziunile din societate și să creeze o percepție negativă asupra situației din Marea Britanie.

Burnham a atras atenția și asupra atacurilor cibernetice și a avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea amplifica astfel de amenințări.

El a spus că persoanele afectate de probleme economice sau tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează studii ori programe de formare profesională pot fi mai vulnerabili la astfel de campanii.

Moldova, printre țările sprijinite de Marea Britanie

Andy Burnham a menționat și sprijinul oferit altor state europene, inclusiv Republicii Moldova.

„Am sprijinit deja Moldova pentru a-și proteja alegerile de interferența Rusiei”, a declarat premierul britanic.

Burnham a adăugat că, pe măsură ce se apropie noi alegeri în Europa, tot mai multe țări se confruntă cu probleme legate de dezinformare și interferență străină.

„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră despre modul în care acționează aceste grupări și despre cum putem răspunde, deoarece acest lucru este esențial pentru securitatea și reziliența noastră colectivă”, a mai spus premierul britanic.