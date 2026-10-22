Marea Britanie a anunțat joi că a început să producă armament de calibru mare pentru prima dată în ultimele două decenii, în cadrul unui plan de creștere rapidă a capacității naționale de apărare, pe fondul intensificării amenințărilor la adresa securității, transmite Reuters.

Rheinmetall UK, filiala britanică a producătorului german de armament, a început să fabrice țevi și închizătoare pentru sisteme de armament de calibru de 120 mm și 155 mm.

Guvernul condus de Andy Burnham a declarat într-un comunicat că producția de la fabrica de armament din Telford, în centrul Angliei, va susține 100 de locuri de muncă ce necesită un nivel ridicat de calificare.

John Healey, ministrul britanic al apărării, a declarat că dorește ca industria de apărare să contribuie la impulsionarea reindustrializării Marii Britanii.

Potrivit comunicatului, unitatea de producție, care anterior era neutilizată, a putut fi adusă la capacitate maximă de producție în doar opt luni, în condițiile în care Marea Britanie urmărește să-și dezvolte rapid capacitatea de apărare pentru a contracara amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia.

Unele proiecte din sectorul britanic al apărării se confruntă însă cu întârzieri, pe fondul incertitudinii privind intervalul de timp în care țara intenționează să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB. Acesta este un obiectiv intermediar esențial pe calea atingerii țintei NATO de 3,5% din PIB până în 2035.

Inaugurarea fabricii de armament din Telford are loc după ce Regatul Unit și Germania au semnat în 2024 un nou acord de cooperare în domeniul apărării, scrie Hotnews.