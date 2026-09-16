Jumătate dintre cele mai mari şase rafinării producătoare de motorină din Rusia au fost nevoite să reducă puternic sau să oprească complet producţia în septembrie, după avariile provocate de atacurile cu drone, potrivit calculelor Reuters bazate pe date furnizate de participanţi la piaţa combustibililor.

Cele şase rafinării – Omsk, Kirishi, Taneco, Volgograd, NORSI şi Perm – asigură împreună aproximativ jumătate din producţia de motorină a Rusiei. Kirishi şi-a oprit complet activitatea, în timp ce rafinăriile Volgograd şi NORSI funcţionează la numai aproximativ 25% din capacitatea nominală, potrivit surselor Reuters.

Producţia de motorină a acestor unităţi este de câteva ori mai mică decât în mod normal. Rafinăria Taneco a fost atacată cu drone duminică, însă sursele Reuters au precizat că efectele atacului nu puteau fi încă evaluate, citează News.ro.

Rusia a fost obligată să restricţioneze exporturile

Atacurile ucrainene din ultimele luni asupra rafinăriilor ruseşti au redus producţia de combustibili şi au determinat Moscova să restricţioneze exporturile de benzină, motorină şi combustibil pentru aviaţie. În acelaşi timp, războiul cu Iranul a redus oferta globală de combustibili, amplificând presiunile asupra pieţei.

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie, în primele opt luni ale anului 2026, o rafinărie din Rusia a fost lovită cu succes, în medie, la fiecare trei zile.

Înainte de introducerea restricţiilor, exporturile ruseşti de motorină coborâseră deja la mai puţin de un milion de tone în luna iunie, potrivit estimărilor traderilor, iar exporturile cumulate de motorină şi motorină de calitate inferioară ajungeau la aproximativ 1,8 milioane de tone.

Cu un an înainte, când rafinăriile funcţionau normal, Rusia exporta aproximativ 2,5 milioane de tone de motorină pe lună, respectiv 3,3-3,4 milioane de tone dacă este inclusă şi motorina de calitate inferioară. Turcia şi Brazilia erau cei mai mari cumpărători, absorbind împreună cel puţin jumătate din volumele disponibile înainte de intrarea în vigoare a restricţiilor în iulie.

Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Criza motorinei din Rusia a intrat şi în atenţia preşedintelui american Donald Trump, care i-a cerut duminică preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra infrastructurii ruseşti de producţie a motorinei, afirmând că deficitul rezultat „afectează întreaga lume”.

Ucraina, care se confruntă la rândul său cu atacuri ruseşti regulate asupra infrastructurii sale energetice, susţine că rafinăriile din Rusia reprezintă ţinte militare legitime.

Presiunile asupra aprovizionării se resimt şi în SUA. Preţul mediu naţional al motorinei, combustibil utilizat de camioane, trenuri, nave şi utilaje agricole, a depăşit pentru prima dată 6 dolari pe galon, potrivit GasBuddy, o evoluţie nedorită pentru Trump înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, transmite Hotnews.ro.