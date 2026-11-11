Mii de naționaliști polonezi au participat miercuri la marșul anual organizat în centrul Varșoviei, cu ocazia Zilei Independenței. Evenimentul s-a desfășurat sub măsuri sporite de securitate, la doar câteva zile după atacul armat din Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți. Autoritățile s-au temut de posibile incidente violente, în contextul tensiunilor politice din țară.

Poliția a mobilizat forțe suplimentare din întreaga țară pentru a supraveghea manifestația. Organizatorii au anunțat că aproape 1.000 de agenți de securitate și aproximativ 200 de echipaje medicale mobile vor asigura desfășurarea evenimentului.

Autoritățile din Varșovia au interzis utilizarea dronelor, armelor și articolelor pirotehnice în timpul festivităților. Cu toate acestea, unii participanți au aprins rachete de semnalizare și bombe fumigene.

Primarul capitalei, Rafał Trzaskowski, i-a îndemnat pe participanți să manifesteze pașnic și a subliniat că siguranța publică trebuie să fie prioritară.

Marșul, un eveniment controversat și cu miză politică

Marșul Independenței este organizat anual de grupări naționaliste și atrage numeroși suporteri ai echipelor de fotbal. Pentru susținători, manifestația reprezintă o celebrare a suveranității naționale și a valorilor tradiționale. În schimb, criticii spun că evenimentul oferă o platformă pentru promovarea unor mesaje extremiste.

În anii precedenți, manifestațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, incendii și acte de vandalism. Unii participanți au afișat inclusiv sloganuri rasiste, ultranaționaliste și homofobe.

La marșul din acest an a participat și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care s-a alăturat mulțimii reunite sub sloganul „Polonezii ar trebui să fie stăpânii în propria lor țară”.

În schimb, premierul Donald Tusk a participat la o ceremonie separată, organizată la Szczecin, unde a făcut apel la unitate națională, după tragedia din Cracovia.

Polonia marchează 108 ani de la recâștigarea independenței

Marșul are loc în fiecare an pe 11 noiembrie și marchează recâștigarea independenței Poloniei, în 1918, după 123 de ani în care teritoriul țării fusese împărțit între Rusia, Prusia și Austria.

Anul acesta, sărbătoarea are loc într-o atmosferă apăsătoare, după atacul armat de sâmbătă din Cracovia. Șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite. Printre victime se numără o pictoriță venită în oraș pentru vernisajul propriei expoziții, o voluntară a unei organizații caritabile și o studentă la Arte Plastice.

Atacul a provocat un val de șoc în Polonia, unde astfel de incidente armate sunt extrem de rare. Țara a ținut două zile de doliu național, transmite Digi24.