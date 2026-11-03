Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, se va întâlni „personal cu reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei la Casa Albă”, a anunţat Biroul Primei Doamne marţi într-un comunicat, potivit AFP.

„Acest eveniment reprezintă un moment extraordinar în istoria americană”, adaugă comunicatul.

Nu au fost oferite detalii despre componenţa delegaţiilor sau despre întâlnire, dar, potrivit comunicatului, Melania Trump va face o declaraţie joi dimineaţă.

Acest anunţ survine după recentul armistiţiu umanitar din regiunea ucraineană Herson controlată de Rusia, mediat de Prima Doamnă a SUA, potrivit Washingtonului.

Armistiţiul respectat săptămâna trecută a permis evacuarea unor locuitori din Oleşki, oraş situat la aproximativ 10 kilometri sud-est de Herson şi care se confrunta cu penurii grave de alimente şi medicamente din cauza luptelor.

Negocierile dintre Kiev şi Moscova, mediate de Statele Unite, vizând încheierea a aproape cinci ani de conflict sângeros, urmează să fie reluate peste o săptămână în Emiratele Arabe Unite, transmite Hotnews.