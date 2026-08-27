Gigantul META, care deține Facebook și Instagram, va aduce schimbări platformelor sale pentru a-i proteja pe utilizatorii minori.

Acest angajament a pus capăt procesului deschis de mai multe state americane. Compania a acceptat să impună limite zilnice de utilizare, precum și restricții privind folosirea platformelor pe timpul nopții. De asemenea, vor fi luate măsuri suplimentare menite să împiedice accesul copiilor la conținut cu restricții de vârstă.

META va plăti și despăgubiri în valoare de peste 16 miliarde de dolari către cele 29 de state care au inițiat acțiunea în justiție. Procurorii americani au acuzat compania că a conceput în mod deliberat funcții care îi fac pe copii dependenți de platformele sale.

Înainte ca CEO-ul Mark Zuckerberg să fie chemat în instanță, gigantul a acceptat să încheie înțelegerea. Deși a negat constant acuzațiile.