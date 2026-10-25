Mii de gâște de zăpadă au oferit un adevărat spectacol pe terenul unei ferme din statul american Washington. Înaripatele au făcut o scurtă escală în drumul spre rezervațiile naturale din nord-vestul statului. Spectacolul lor a atras numeroși curioși, care le-au fotografiat și filmat în timp ce zburau și se mișcau în stoluri impresionante.

„Aceste păsări uimitoare vin din nordul îndepărtat și este primul semn că de acum vine iarna. Este prima dată când le văd atât de bine, de obicei doar le aud. Mai ales noaptea se aud foarte tare, dacă te uiți în sus, poți vedea doar puțin din albul aripilor lor.”

În fiecare toamnă, cârduri imense de gâște de zăpadă poposesc pe terenurile agricole din această zonă. Ca apoi să se îndrepte spre valea râului Skagit în apropiere de Canada.

„Au dinți pe cioc, ceea ce arată nebunește. Arată cam înfricoșător de aproape, dar de departe sunt foarte spectaculoase. Și totul sună ca o petrecere, de parcă intri într-un bar unde se întâmplă o mulțime de lucruri și toată lumea vorbește cu toată lumea.”

Păsările au nevoie de o pauză după lunga lor călătorie de aproape 5 mii de kilometri. Gâștele de zăpadă vin dinspre Oceanul Arctic, unde își petrec vara crescându-și puii pe o insulă din Rusia.

