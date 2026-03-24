Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a confirmat că discută cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în timpul pauzelor de la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, după relatările din presa internațională potrivit cărora cei doi comunică frecvent.

Szijjártó a explicat că aceste convorbiri fac parte din diplomația uzuală și că discută în mod similar și cu miniștri din Statele Unite, Turcia, Israel sau Serbia, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează relațiile Ungariei cu partenerii externi.

Acuzațiile și reacțiile internaționale

În weekend, Washington Post a relatat că Szijjártó ar fi transmis Rusiei „rapoarte în direct despre ce se discută” la reuniunile UE, citând un oficial european de securitate. Informațiile au stârnit îngrijorări, deoarece statele membre ale UE trebuie să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul discuțiilor este confidențial.

Comisia Europeană a solicitat Ungariei clarificări, calificând informațiile ca fiind „îngrijorătoare”. Guvernul ungar respinsese anterior acuzațiile, considerându-le „fake news”.

Explicațiile lui Szijjártó

La un eveniment de campanie la Keszthely, Szijjártó a subliniat:

„Nu vorbesc doar cu ministrul rus de externe, ci și cu cei americani, turci, israelieni, sârbi și alții înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene. Diplomația înseamnă să vorbești cu liderii altor țări.”

Ministrul a mai publicat un videoclip pe rețelele sociale în care a respins acuzațiile privind încălcarea protocoalelor de securitate și a precizat că la nivel ministerial nu se discută secrete:

„Fiecare ministru își aduce telefonul în sală, mai puțin eu. Ideea că există protocoale de securitate de acest tip ține de domeniul prostiei.”

Legături continue cu Kremlinul și controverse energetice

Ungaria este unul dintre puținele guverne europene care mențin relații regulate cu Moscova. De asemenea, continuă să importe volume mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența energetică de Moscova.

Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, ultima dată pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Moscova îl susține pe Viktor Orban

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a apărat guvernul premierului ungar Viktor Orban, afirmând că liderii Ungariei acționează în interesul țării lor și al cetățenilor, spre deosebire de alte state UE, unde „oamenii nu sunt luați în considerare, ci interesele unor grupuri de elită”.

Zaharova a mai comentat că în Uniunea Europeană se menține doar o „pseudo-unitate”, iar statele membre „se spionează unii pe alții”, făcând referire la recentele scandaluri de scurgere de informații.