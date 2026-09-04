După 9 zile în care speranța părea aproape pierdută, doi oameni au fost scoși în viață dintr-un tunel din Nepal. Salvatorii au auzit voci de sub pământ și au început să sape, printre tone de noroi și bolovani.

Cei doi muncitori au fost găsiți la 170 de metri în interiorul tunelului. Au fost scoși, unul după altul, la suprafață, după ore întregi de intervenție. Unul dintre ei era grav rănit și nu își putea mișca mâinile și picioarele. Ambii au fost transportați la spital. Este prima salvare de acest fel din proiectele hidroenergetice lovite de viitură și le dă speranțe familiilor care încă își așteaptă rudele.

Aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți în 12 proiecte din Himalaya, iar aproape 500 dintre ei ar putea fi blocați în tuneluri.

Dezastrul din 26 august a lăsat în urmă cel puțin 1.300 de morți și peste 4.200 de dispăruți. Viitura a fost provocată de prăbușirea unui ghețar și a măturat văi întregi cu apă, gheață, pietre și noroi. A distrus case, drumuri, poduri și centrale hidroelectrice.