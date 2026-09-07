Miracolele se țin lanț în Nepal. La 10 zile de la inundațiile devastatoare, o femeie de 64 de ani a fost găsită în viață. Familia a crezut că femeia a murit și începuse deja ritualul tradițional de doliu.

Femeia a supraviețuit într-un spațiu îngust, cu puțin aer, înconjurată de apă și noroi. Casa cu patru etaje, unde se afla victima, fusese luată de viitură și aproape complet îngropată.

Salvatorii au spart o fereastră și au început să sape cu mâinile și lopețile. După aproximativ 45 de minute, femeia a fost scoasă la suprafață. Nu putea merge și a fost transportată cu elicopterul la un spital militar.

Dezastrul provocat de viituri și alunecări de teren a făcut peste 1.300 de victime în Nepal, iar mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți.