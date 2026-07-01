La o săptămână de la cele două cutremure cu magnitudinea 7,2 și 7,5, care au zguduit Venezuela, bilanțul oficial trece de 1.900 de morți, iar zeci de mii de oameni sunt dați dispăruți. Și totuși, încă mai apar miracole. La șase zile după cutremure, un băiețel de trei ani a fost scos în viață, de sub dărâmături. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

In Caracas, o echipa de iordanieni a salvat un baietel de trei ani, care a rezistat ca prin minune vreme de 6 zile sub dărămături. Însă în multe zone salvatorii nu au ajuns nici până acum, așa că oamenii fac tot ce pot pentru a-i căuta pe cei dragi dispăuruți în urma seismelor.



Un tată sapă cu mainile goale și cu orice are la îndemână pentru a le scoate de sub ruine pe cele două fetițe ale sale. Și nu vrea cu niciun chip să se dea bătut.



„Nu mă pot gândi la plâns acum. Nu suport această situație, îmi sfâșie sufletul, dar lacrimile nu vor mișca o piatră.”



În unele zone, abia acum ajung echipaje de salvare din diverse colțuri ale lumii.



Jack THORPE, VOLUNTAR DIN STATELE UNITE:„Știu că încă mai putem găsi oameni în viață în aceste clădiri, așa că nu suntem pregătiți să ne dăm bătuți.”



În ciuda unei lupte contracronometru, misiunile se desfășoară cumplit de greu...



„Domnule, de ce nu funcționează utilajul?

Nu avem combustibil!

Nu mai are combustibil... spune-le asta familiilor disperate.”



„Oamenii ăștia lucrează cu mâinile goale, încearcă să facă tot posibilul fără niciun sprijin. Nu au încălțăminte, nu au utilaje, precum bormașini mari care ar avea nevoie, nu există senzori, nu au nimic...”



Agenția ONU pentru refugiați a transmis că există o penurie gravă de alimente, serviciile de bază nu funcționează, iar comunicațiile au fost în mare parte întrerupte în La Guaira - una dintre cele mai afectate zone.

„Avem nevoie de ajutor. Vă implorăm să ne trimiteți utilaje.

Nepotul, sora și cumnatul meu zac aici. Vreau să-i scot, dar nu am cu ce lucra.”



ONU estimează că dincolo de tragediile zecilor de mii de oameni dați dispăruti, cel puțin 30 de mii de supraviețuitori au rămas fără locuințe.



Mary TRINY MENA, CORESPONDENT CNN: „Acesta este Parque del Este din capitala Venezuelei. Este similar cu Central Park din New York. Majoritatea oamenilor care au venit aici sunt din centrul Caracasului și, de asemenea, din La Guaira. Casele lor au fost atât de afectate de cutremure, așa că le este imposibil să se mai întoarcă. Acum, cei mai mulți au decis să rămână aici deoarece primesc medicamente și mâncare, dar încarcă să găsească un loc la rudele din alte părți ale țării.”