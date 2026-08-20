Incident neplăcut, pentru o echipă de polițiști americani, trimiși să aresteze un suspect, dintr-o casă cu etaj, într-un orășel din Missouri.

Chiar când erau la ușă, agenții federali s-au prăbușit la pământ, după ce terasa șubredă, din lemn, a cedat sub greutatea lor. Imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști pe uniformă, arată momentul uluitor.

Mai mulți agenți s-au ales cu răni, care însă nu le-au pus viața în pericol. Suspectul a scăpat la momentul respectiv, pentru că nu mai avea cine să-i pună cătușele. Dar a fost prins, câteva ore mai târziu.