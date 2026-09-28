Misiune istorică pentru SpaceX. Starship, cea mai puternică rachetă construită până acum, a ajuns pentru prima dată pe orbită și a început să elibereze sateliți operaționali Starlink V3. Performanța marchează un moment important în programul companiei lui Elon Musk, după mai multe zboruri de test care nu au reușit să atingă orbita.

Megaracheta Starship a fost lansată luni de la complexul SpaceX din Starbase, Texas, în apropiere de Brownsville. Vehiculul, înalt cât o clădire cu aproximativ 40 de etaje, este format din propulsorul Super Heavy și nava Starship, care reprezintă treapta superioară.

La aproximativ două minute și jumătate de la decolare, cele două componente au realizat cu succes manevra de separare la cald, cunoscută drept „hot-staging”.

Treapta superioară, denumită Ship 41, și-a continuat ascensiunea spre orbită. Unul dintre motoarele Raptor 3 s-a oprit prematur, însă nava a reușit să compenseze problema și să continue zborul.

Primii sateliți Starlink V3, eliberați în spațiu

La scurt timp după atingerea orbitei, Ship 41 a început să plaseze în spațiu primii sateliți operaționali Starlink V3, de nouă generație.

Aceștia sunt proiectați să ofere capacități superioare față de generațiile precedente și fac parte din planurile SpaceX de extindere a constelației Starlink.

Lansarea este importantă și pentru viitoarea strategie a companiei, care urmărește să folosească Starship pentru a transporta în spațiu un număr tot mai mare de sateliți.

Un zbor mai lung decât precedentele misiuni de test

În cadrul misiunii, Starship urma să efectueze șase rotații în jurul Pământului, într-un zbor de aproximativ 10 ore, înainte de amerizarea programată în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

Pentru propulsorul Super Heavy era prevăzută o amerizare separată, după efectuarea unei arderi de frânare.

Este cea de-a 14-a lansare a Starship înaintea intrării preconizate în serviciul regulat. Compania lui Elon Musk intenționează să utilizeze această rachetă atât pentru lansarea sateliților Starlink, cât și pentru viitoare misiuni spațiale, inclusiv cele către Lună și, în perspectivă, către Marte.

Un obiectiv întârziat cu mai mulți ani

Atingerea orbitei reprezintă o etapă esențială pentru Starship. Elon Musk estimase inițial că acest obiectiv va fi atins în 2022, iar lansările de sateliți urmau să înceapă în 2023.

Primele 13 zboruri de test efectuate începând din 2023 nu au ajuns însă pe orbită, fiind limitate la zboruri suborbitale.

Programul Starship este dezvoltat de SpaceX de aproape un deceniu și a presupus investiții de ordinul miliardelor de dolari. Musk a declarat anterior că, în viitor, compania își propune să ajungă la sute sau chiar mii de zboruri Starship pe an, transmite Digi24.