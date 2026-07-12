Senatorul american Lindsey Graham, o figură-cheie a Partidului Republican care a trecut de la a fi un critic vehement al lui Donald Trump la a deveni unul dintre cei mai loiali aliați ai acestuia la Capitol Hill după ce miliardarul a devenit președinte, a murit la vârsta de 71 de ani, scrie duminică Reuters.

Senatorul din Carolina de Sud a murit în urma unei „boli scurte și subite”, a anunțat biroul său pe X duminică dimineața.

„Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment şi solicită respectarea intimităţii în această perioadă incredibil de dificilă”, se mai precizează în comunicat.

Declaraţia succintă a biroului lui Graham, care nu a oferit explicaţii cu privire la cauza decesului, vine într-o perioadă marcată de îngrijorări legate de lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte starea de sănătate a congresmenilor, a remarcat Associated Press, citată de News.ro.

Presa americană a relatat că echipajele de urgență au răspuns sâmbătă seara la un apel privind un stop cardiac la reședința sa din Capitol Hill.

Graham, care tocmai se întorsese dintr-o călătorie în Ucraina, urma să apară duminică dimineață în cadrul emisiunii de interviuri „Meet the Press”, a precizat postul de televiziune NBC News.

Trump, laude pentru Graham

La scurt timp după anunțul privind decesului său, Trump l-a numit pe Graham „una dintre cele mai remarcabile persoane și senatori pe care i-am cunoscut vreodată” și „un veritabil patriot american”.

În timpul campaniei din 2016, în care Graham s-a numărat printre numeroșii republicani care au pierdut nominalizarea la președinție în fața lui Trump, acesta a postat pe rețelele de socializare: „Dacă îl nominalizăm pe Trump, vom fi distruși… și o vom merita.”

Graham a declarat pentru CNN în 2015 că Trump era „un instigator la ură rasială, xenofob și fanatic religios”, adăugând: „El nu reprezintă partidul meu. El nu reprezintă valorile pentru care luptă bărbații și femeile care poartă uniforma.”

A continuat să îl critice pe Trump

Ulterior, după ce a devenit un susținător loial și un partener frecvent de golf, Graham a continuat să-și exprime public dezacordul față de decizia lui Trump, luată la revenirea în funcție anul trecut, de a-i grația pe aproximativ 1.500 dintre susținătorii președintelui care au atacat Capitoliul SUA pe 6 ianuarie 2021, afirmând că acest lucru ar putea duce la și mai multă violență.

Un susținător ferm al apărării, Graham „a militat în mod constant pentru rezultate în Războiul împotriva terorismului care să protejeze interesele noastre de securitate națională pe termen lung”, se menționează pe site-ul său web. A fost un susținător proeminent al Israelului și al Ucrainei și un oponent al Iranului, scrie hotnews.ro

„Israelul a pierdut unul dintre cei mai mari prieteni ai săi. America a pierdut un mare patriot. Eu am pierdut un prieten drag”, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

China, pion important, în viziunea senatorului republican

Graham a afirmat vineri că China ar putea juca un rol decisiv în a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a o determina să participe la negocierile de pace, contribuind astfel la încheierea războiului din Ucraina.

Graham, un vizitator frecvent al Ucrainei, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev. Cei doi au discutat despre nevoile Ucrainei în materie de apărare aeriană și despre un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, a declarat Zelenski.

Consolidarea capacităților militare ale Ucrainei și corelarea sancțiunilor cu eforturile diplomatice ar putea forța Moscova să intre în negocieri, a susținut Graham.

„Calea către încheierea acestui război, calea către pace, trece mai mult prin Beijing decât prin Washington, Kiev sau Moscova”, a declarat Graham reporterilor în Piața Mykhailivska din Kiev. „China are o influență uriașă. Mi-ar plăcea ca aceasta să-și folosească influența în beneficiul lumii.”

„Nu cred că (președintele rus Vladimir) Putin a ajuns încă în acel punct, dar nu ar fi nevoie de mult pentru a-l aduce acolo.”

Cariera lui Graham

Graham a ocupat recent funcția de președinte al Comisiei pentru buget din Senat și a fost membru al Comisiei pentru alocări bugetare, al Comisiei judiciare și al Comisiei pentru mediu și lucrări publice.

Fost avocat al Forțelor Aeriene și membru al Gărzii Naționale Aeriene din Carolina de Sud, Graham a fost ales în Senat în 2002. Înainte de aceasta, a fost ales în Camera Reprezentanților în 1994 pentru cel de-al treilea district electoral din Carolina de Sud, potrivit site-ului său web. Nu era căsătorit și locuia în Seneca, Carolina de Sud.

În calitate de membru al Camerei Reprezentanţilor, în anii 1990, el a susţinut politici menite să izoleze ţara şi să limiteze programele sale nucleare şi de rachete, potrivit Associated Press, citată de News.ro. De asemenea, el a salutat decizia lui Trump de a lansa atacuri asupra unor obiective nucleare anul trecut şi a fost un susţinător al ultimului conflict care a izbucnit în urmă cu câteva luni.

El l-a consiliat pe preşedintele SUA în special în chestiuni de politică externă, precum Iranul şi Rusia, şi tocmai anunţase vineri un acord cu administraţia Trump pentru a avansa cu un pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.